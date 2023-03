Tempi è una trottola che non si ferma mai. Da oggi abbiamo una nuova sede in via Traù 2, sempre a Milano, zona Isola.

È il terzo trasloco in cinque anni e per fortuna ci ha pensato la Cate Giojelli a organizzare, etichettare e inscatolare tutto l’inscatolabile, redattori maschi esclusi. Anche perché se aspettava noi maschietti manco i computer ci ricordavamo di portare via (il direttore, però, novello Jasmine Cristallo, s’è intascato il posacenere a forma di conchiglia).

Il reportage dalla Nigeria

Il cambio di sede non è l’unica novità. In queste ore, Leone Grotti è in volo verso la Nigeria dove rimarrà una decina giorni per confezionare un reportage sulla difficile vita delle comunità cristiane.

Che Leone e Rodolfo Casadei siano riusciti in questi anni ad organizzare dei reportage è una cosa che, cinque anni fa, quando abbiamo trasformato Tempi in un mensile, non avremmo detto possibile. In questi ultimi anni, vi abbiamo raccontato il Centrafrica, l’Iraq, la Bosnia, la Siria, l’Irlanda, il Libano, gli Emirati Arabi Uniti e lo abbiamo fatto anche grazie alle vostre donazioni al “Fondo più Tempi”, lo strumento finanziario attraverso cui sosteniamo queste e altre iniziative (a proposito, se volete anche in questa occasione darci una mano, cliccate qui).

Amicone e Roccella

Tempi è una trottola e così, giusto per non stare troppo fermi, abbiamo organizzato nell’immediato futuro due incontri cui vogliamo invitarvi: venerdì 31 marzo alle ore 21 presso l’Auditorium di Seregno (Mb), piazza Risorgimento 36, ci sarà la presentazione del libro Luigi Amicone, l’anarcoresurrezionalista, cui parteciperanno due grandi amici del nostro fondatore: Antonio Simone (che assieme a lui s’inventò Tempi quasi trent’anni fa) e Emiliano Ronzoni, che ha svolto un prezioso lavoro di selezione degli articoli che appaiono nel volume.

Il 18 aprile, a Roma, la ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella sarà nostra ospite al convegno “Chi ha paura della maternità – Donne e lavoro: quali politiche di welfare per uscire dall’inferno demografico”. L’appuntamento è alle ore 16 al MoMeC – Montecitorio Meeting Center, in via della Colonna Antonina a Roma. Con la ministra interverranno, tra gli altri, il demografo Roberto Volpi, l’ad di Edenred Italia Fabrizio Ruggiero, il giornalista del Tg1 Marco Valerio Lo Prete, il presidente di Aiwa Emmanuele Massagli e i rappresentanti di alcune aziende che racconteranno le loro politiche aziendali per favorire la natalità.

A Caorle e a Rimini

E quest’estate la trottola di Tempi continuerà a girare, come lo scorso anno, a Caorle (Ve) per la seconda edizione dell’evento “Chiamare le cose con il loro nome”, durante il quale sarà consegnato il Premio Luigi Amicone. Ospiti nostri e del Comune ci saranno Susanna Tamaro, Alfredo Mantovano, Massimo Camisasca, Federico Palmaroli (il simpaticissimo Osho) e lo scrittore dissidente cinese Liao Yiwu, autore del “romanzo documentario” Wuhan (Guerini).

Poi, ovvio, come sempre, ci saremo al Meeting di Rimini con le nostre mitiche manone rosse (bambini, portate mamma e papà a fare un giro al nostro stand).

Chi fa girare la trottola

Una trottola non gira se non c’è qualcuno che la fa girare. E per noi questo “qualcuno” sono i nostri abbonati che, con una fedeltà e una generosità di cui non smetteremo mai di ringraziare, ci permettono di tenere in vita il mensile e il sito. Chi si abbona, lo sapete, non si perde nemmeno uno degli articoli di Tempi, fa un’opera di bene e mette in cassaforte un po’ di punti paradiso (qui trovate il modo per guadagnarli).

E una trottola non gira se non ha almeno un punto su cui ruotare. E quel punto, come ci ha insegnato Gigi, non è il mestiere che facciamo, ma l’ideale che, tentativamente, serviamo – sia che scriviamo sia che inscatoliamo.