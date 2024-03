Un concerto jazz del Duo Carugno Viganò al Conservatorio di Milano promosso da Avsi e Fondazione Enzo Piccinini nell’ambito dell’annuale campagna dal titolo “Desideriamo la pace. Diamole volti, i nostri”, un ricco calendario di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi che quest’anno propone di sostenere 7 progetti specifici di Avsi a tema pace nei seguenti paesi: Ecuador, India, Kenya, Tunisia, Ucraina, Uganda e Italia, coinvolgendo fino a 130 mila persone.

L’evento, in programma per domenica 10 marzo alle ore 17.30 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, riprende il titolo del libro Il cuore in ogni cosa, edito da Cantagalli e illustrato dall’artista modenese Fabrizio Loschi, frutto dell’amicizia tra Enzo Piccinini, il famoso sassofonista Maurizio Carugno e il talentuoso bassista Alberto Viganò. Il Duo rilancerà con la musica il concetto del dottor Piccinini che si ritrova nel libro: solo mettendo il cuore in ogni atto che si compie si possono ottenere risultati grandi e duraturi.

«Enzo», spiega Carugno, «era proprio così: deciso in ogni gesto e contemporaneamente tenerissimo nella sua dilagante umanità. A questo ci siamo ispirati ad esempio nel brano dal titolo Suite spagnola, uno di quelli presentati nel libro e che sarà suonato anche domenica 10 marzo nella sala del Conservatorio».

Sul palco, assieme al Duo Carugno Viganò, tre guest star d’eccezione: il vescovo di Imola monsignor Giovanni Mosciatti, entusiasta suonatore di tromba; Raimondo Meli Lupi, chitarrista e compositore; Tony Arco, virtuoso batterista.

Il concerto è a ingresso libero.

Per ulteriori contatti ed interviste ai protagonisti: [email protected]

I protagonisti

Maurizio Carugno

Saxofonista tenore, ben noto sulla scena musicale internazionale da ormai 30 anni, Carugno ha studiato e suonato per anni negli Stati Uniti, collaborando con alcuni tra i più grandi jazzisti come Cameron Brown, Billy Hart, Jerry Bergonzi, Joe Calderazzo, Joe Diorio, Dave Kikosky, Renato Sellani e Tullio De Piscopo. Per lui la musica è esperienza della bellezza, fondamentale perché muove la libertà di ognuno a conoscere, approfondire, giudicare.

Alberto Viganò

Bassista tra i più virtuosi e quotati d’Europa, sperimentatore sul basso a sette/otto corde sul quale suona basso e chitarra contemporaneamente, è l’erede musicale di bassisti del calibro di Alain Caron e Dominique Di Piazza. Con il chitarrista Marco Porcu è stato fondatore del gruppo Altus Karma e ha collaborato per anni con il famoso gruppo Gipsy King. Per lui il laboratorio di liuteria Jacoland ha realizzato uno strumento speciale, un “8 corde semiacustico fretless”, l’Heaven Bass Alberto Viganò Signature.

Giovanni Mosciatti

Vescovo della diocesi di Imola e delegato per le Comunicazioni sociali della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna, è un appassionato e apprezzato trombettista, strumento che suona fin dalla sua giovane età. È stato un instancabile educatore di giovani anche attraverso la musica, formando gruppi musicali in ogni parrocchia dove veniva mandato come prete.

Raimondo Meli Lupi

Chitarrista, ha studiato all’Accademia Chigiana di Siena con il maestro Ennio Morricone e ha conseguito un certificato di studi in Composizione, Colonne sonore e Arrangiamento al Berklee College of Music di Boston. Suo maestro di chitarra e mentore è stato il mitico Joe Diorio, di cui è diventato anche produttore artistico e discografico.

Tony Arco

Più americano (per formazione) che milanese (per nascita), considerato tra i più significativi batteristi contemporanei, è stato il batterista del mitico Wally’s Jazz Club di Boston e ha collaborato con jazzisti del calibro di Dave Liebman, Roy Halgrove, Bobby Watson, Tony Scott, Enrico Intra, Franco Cerri ed Enrico Rava. A Milano è docente della Scuola civica di Jazz e ha pubblicato per la Ricordi due metodi per batteria jazz.

Fondazione Avsi

Fondazione Avsi è una organizzazione non governativa, accreditata presso l’Onu e la Ue, nata nel 1972 e impegnata con oltre 300 progetti di cooperazione allo sviluppo in 40 paesi in Africa, America Latina e Caraibi, Europa, Medio Oriente e Asia. Lo staff di Avsi, composto da oltre duemila persone, opera nei principali settori della cooperazione, raggiungendo più di 7 milioni di beneficiari diretti.

Fondazione Enzo Piccinini

Costituita nel dicembre 2002 per dare continuità ai princìpi ideali, educativi, scientifici e religiosi che animarono la vita del dottor Enzo Piccinini, la Fondazione opera principalmente nel campo dell’educazione dei giovani e della valorizzazione della ricerca e della pratica medica. Essa si è fatta promotrice del processo di canonizzazione di Enzo, cui la Chiesa cattolica ha già riconosciuto il titolo di “servo di Dio”.