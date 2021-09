Pubblichiamo il video dell’incontro con Rémi Brague dal titolo “Cancel culture o cancellazione della cultura?”, tenutosi martedì 21 settembre al Centro culturale artistico francescano Rosetum di Milano, organizzato dall’Associazione Esserci in collaborazione con Tempi e lo stesso Rosetum.

Di seguito proponiamo anche il testo dell’intervento pronunciato da Brague durante la serata, tradotto in italiano da Elisa Grimi, direttore esecutivo della Società europea di filosofia morale, conduttrice dell’evento.

Autore di diversi libri editi anche in Italia, Rémi Brague è professore emerito di Filosofia medievale e araba all’Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne, titolare della cattedra Romano Guardini all’Università Ludwig Maximilian di Monaco, membro dell’Accademia delle scienze morali e politiche dell’Istituto di Francia e premio Ratzinger 2012. Recentemente ha firmato un appello contro la scelta dell’Università di Princeton di eliminare i corsi di greco e di latino in quanto ritenuti potenziali generatori di razzismo.

1. La situazione attuale: una panoramica

Stiamo assistendo da alcuni mesi all’aumento di un fenomeno che pervade tutti i paesi occidentali. Statue sono state abbattute, strade o edifici perdono il loro vecchio nome e ne ricevono uno nuovo.

Il movimento mirava innanzitutto a cancellare la memoria di persone la cui immagine era positiva nei loro paesi, ma che si sono rivelate aver avuto un ruolo negativo, soprattutto per quanto riguarda la colonizzazione e l’imperialismo. In Francia Colbert, in Gran Bretagna Cecil Rhodes, in Belgio il re Leopoldo II, altre persone in altri paesi si sono ritrovate le proprie statue dipinte, sovrascritte con dichiarazioni denigratorie, o addirittura abbattute.

Poi, il progetto si è generalizzato e si è prefissato l’obiettivo di riscrivere la storia passata del mondo.

2. Una brutta storia

Si tratta di un uso inadeguato della storia.

In primo luogo, la complessità dei personaggi storici è ridotta a un solo aspetto, mentre altri aspetti sono dimenticati.

In secondo luogo, e peggio, le loro azioni sono giudicate secondo i nostri standard, in modo totalmente anacronistico. Misuriamo il passato secondo i nostri standard, che sono necessariamente presenti. Estremo campanilismo.

In terzo luogo, per coronare il tutto, si astrae dal contesto storico che ci permette di comprenderli.

Il caso di Napoleone può essere un buon esempio. A riguardo c’è stato recentemente un animato dibattito nel mio paese in occasione del secondo centenario della sua morte. Al centro delle polemiche c’era la schiavitù. Era stata abolita dalla Rivoluzione francese. Napoleone l’ha ristabilita nel 1802. Da qui il nostro scandalo. Perché? Ovviamente, i coloni, che erano proprietari di schiavi, e che esercitavano il potere nelle colonie, erano molto favorevoli alla schiavitù. Ora, l’Inghilterra aveva mantenuto l’antico sistema nelle sue colonie, così che i coloni francesi erano fortemente tentati di schierarsi con l’Inghilterra per mantenere i loro privilegi. Napoleone stroncò questo sul nascere permettendo loro di nuovo di possedere schiavi. L’abolizione della schiavitù nelle colonie francesi si sarebbe ridotta ad allargare il regno del dominio britannico senza portare alcun cambiamento nella condizione dei neri. A proposito, Napoleone abolì la schiavitù dopo il suo ritorno dall’Elba.

Potrebbe essere difficile trovare qualcuno che, in un coro unanime, sia acclamato come esempio perfetto di santità o anche di virtù secolare. Come esempio, si potrebbe scegliere il frate spagnolo Bartolomé de Las Casas. Egli è unanimemente ricordato come il convinto difensore degli indios sudamericani. Le narrazioni sulla controversia con Ginés de Sepúlveda, che ebbe nel 1550-1551 a Valladolid, tra l’altro, è il più delle volte mutilata da malintesi, ma questa è un’altra storia. Ora, egli suggerì che, mentre gli indigeni sudamericani erano troppo deboli per essere usati come forza lavoro nelle miniere o nelle piantagioni, gli africani neri avevano forza fisica in abbondanza e dovevano essere portati dall’Africa in America per lavorarci – un’idea di cui poi si pentì amaramente. Inoltre, ci racconta come spesso abbracciava quegli indiani, che amava veramente, in un abrazo spagnolo. Non poteva immaginare che stava trasmettendo loro microbi euro-asiatici contro i quali il loro organismo aveva dimenticato da tempo di produrre anticorpi e che li avrebbero uccisi.

3. Un compito arduo

Non posso che approvare il progetto di purificare la storia passata. Andrei anche oltre e sostengo che questo compito non dovrebbe essere limitato al mondo occidentale. Fare questo si ridurrebbe a una sorta di campanilismo estremo, e più precisamente, della stessa visione eurocentrica che dovrebbe essere criticata. Ogni cultura dovrebbe espungere dal suo passato i suoi caratteri negativi.

Ora, tutto il passato dell’umanità ci racconta una storia di lotte e di guerre. Possiamo rammaricarcene, ma questo è un fatto che difficilmente può essere negato. Di conseguenza, un personaggio che la cultura A considera come un eroe può essere percepito dalla cultura B come arcicattivo.

L’umorista francese Alphonse Allais fingeva di essere sorpreso dagli inglesi che chiamano i luoghi più dignitosi di Londra con nomi di sconfitte: Waterloo Station o Trafalgar Square.

Più seriamente, c’è nell’Africa occidentale un paese, un tempo sotto il dominio francese, di nome Soudan Français. Quando ha ottenuto l’indipendenza, ha preso il nome di République Soudanaise. Tuttavia, si chiama con il nome di Mali. Ora “Mali” era il nome di una specie di impero (1230-1545) la cui prosperità era fondata non solo sull’oro, ma sulla caccia e la vendita di schiavi.

Se si vuole un altro esempio, Timur, alias Tamerlano (morto nel 1405) fu responsabile di massacri la cui portata batte di gran lunga il numero di vittime di Gengis Khan, due secoli prima (morto nel 1227). Timur era famoso per il modo in cui ammucchiava piramidi di teste all’entrata delle città sconfitte, o costruiva muri con cemento, pietre e i corpi vivi dei suoi prigionieri… Il numero delle sue vittime varia, secondo i calcoli degli storici, tra uno e diciassette milioni. Ora, ci sono statue di questo signore in tutto il suo paese, ora conosciuto come l’ex repubblica sovietica dell’Uzbekistan: nella sua ex capitale, Samarcanda, così come a Tashkent (alte 7 metri) e Shakhrisabz, dove è nato. Frantumare queste statue in mille pezzi sarebbe una fatica immane… e incontrerebbe la disapprovazione delle popolazioni locali, per le quali Timur era un grande eroe.

Solo le culture inesistenti, solo sognate, possono essere totalmente innocenti. Purtroppo di utopie retrospettive ce ne sono a bizzeffe. Permettetemi di citarne due: il sogno di un mondo pagano felice, tollerante, ottimista, e in particolare libero da inibizioni sessuali è stato lanciato dagli autori tedeschi a partire da Winckelmann e dal classicismo di Weimar. Questo sogno fu cancellato da un altro tedesco, Ernst von Lasaulx, nella sua dissertazione di dottorato del 1835 sul pessimismo greco. Un altro caso è oggi ancora più dilagante: il paradiso della coesistenza, la convivencia spagnola, tra comunità religiose nell’Andalusia medievale sotto il dominio islamico. Di nuovo, questo è stato distrutto da storici seri, in particolare Darío Fernández-Morera.

4. Il movimento del “fore-running”: rifare il passato

Un lungo periodo di incubazione ha preceduto lo scoppio del movimento e l’assunzione di forme più spettacolari, come il rovesciamento di monumenti.

Questo iniziò alcuni anni fa, quando per esempio luoghi di apprendimento superiore di nuova fondazione, come le università, dovevano ricevere il nome di qualche importante personaggio storico. I comitati cominciarono a scrutare il passato di quelle persone, che erano morte da secoli, cercando sgradevoli comportamenti o opinioni. Se c’era una macchia sul loro carattere, dovevano essere gettati in mare.

Più tardi, questa tendenza prese una piega più pratica. Non si trattava più di scegliere accuratamente un nome per evitarne qualcuno. Piuttosto, si passava dal non nominare al ri-nominare, il che implicava il de-nominare le cose.

Allo stesso modo, i programmi di base, come i “programmi dei grandi libri”, sono stati prima allargati per loro per includere persone non bianche e non maschili, ad esempio autori africani, come, ad esempio, Invisible Man di Ralph Allison (1953). Le donne c’erano già, come Jane Austen o George Eliot nella letteratura o la polacca-francese Marie Slodowska-Curie nella fisica. Ora, alcuni suggeriscono che dovremmo semplicemente espellere chiunque non appartenga allo stesso gruppo, il proprio gruppo di appartenenza: sesso, razza, orientamento sessuale, eccetera.

Infine, un giovane professore di classici a Princeton, Dan-el Padilla Peralta (*1984), lui stesso un caso da manuale di ascesa sociale attraverso l’apprendimento, ha recentemente presentato un appello contro lo studio degli autori greci e latini in quanto favorisce il razzismo. In primo luogo perché i riferimenti all’antichità classica sono talvolta usati come armi a favore del suprematismo bianco. Secondo, e più importante, perché il mondo antico contava in parte sul lavoro degli schiavi come infrastruttura su cui è sorta la sua cultura.

Come cristiano, non mi piace molto questo tipo di sistema sociale e auguro una buona liberazione. Inoltre, sono felice di sottolineare che la schiavitù perde la sua legittimazione a causa della rivoluzione di pensiero portata dalla nuova fede. Se posso alludere ancora una volta alla banale opposizione dei due punti di riferimento della cultura occidentale, “Gerusalemme” ha reso più giustizia all’uguaglianza radicale di tutti gli esseri umani che “Atene”. Il modo in cui san Gregorio di Nissa si prendeva gioco in modo irato del vanto del re Salomone di possedere degli schiavi era difficilmente pensabile in un contesto “pagano”. Lo stesso vale per il modo in cui Elmar von Repgow, l’autore del più famoso libro di diritto tedesco del Medioevo, attribuiva l’istituzione della schiavitù al peccato.

5. Un errore politico: i classici come rivoluzionari

Le società antiche sono una cosa, che non mi piace affatto; la cultura classica non deve essere vista interamente come un mero specchio delle condizioni sociali in cui poteva fiorire. Eppure c’è ancora un granello di verità in questo, e più di un granello. La tesi di Erich Auerbach è ben nota: la divisione degli stili, sublime e basso, che ha impedito la descrizione seria della vita quotidiana fino a quando i racconti della Passione di Gesù hanno superato questa barriera – rifletteva effettivamente una società a due livelli.

Il più delle volte, le persone che si dichiarano contrarie allo studio delle lingue classiche si trovano sul lato sinistro dello spettro politico. Secondo loro, il latino e il greco sono lo shibboleth delle classi colte, cioè di persone che possono permettersi di imparare solo per amore della cultura, in contraddizione con le classi lavoratrici, eccetera. C’è un granello di verità anche in questo.

Tuttavia, questo è solo un lato dell’intera verità, che è più complessa. In primo luogo, alcuni pensatori tra i più radicali forieri di sconvolgimenti nella cultura occidentale avevano ricevuto un’educazione classica. Il che non ha impedito loro di essere delle teste calde, ognuno a modo suo. Karl Marx e Sigmund Freud avevano studiato nei cosiddetti “ginnasi umanistici”, e Charles Darwin in università in cui il latino e il greco erano dati per scontati. Marx aveva scritto la sua tesi di dottorato sull’atomismo greco antico. Per non parlare di Nietzsche, forse il più radicale di tutti, che era, come professione, professore di filologia classica.

Molto bene, si potrebbe obiettare, ma essi divennero ciò che erano non a causa, ma a dispetto della loro educazione classica. L’argomento avrebbe più peso se potessimo produrre esempi di persone che sono diventate rivoluzionarie nonostante il latino e il greco, ma sulla scia di esso. Ora, ci sono tali esempi. Thomas Hobbes dà qui la prova decisiva. Il filosofo inglese era prima un grecista affermato che iniziò la sua carriera letteraria con l’impresa di tradurre Tucidide, il più difficile storico greco. Nel suo capolavoro del pensiero politico, il Leviatano, pubblicato nel 1650, difende la monarchia assoluta come prima incarnazione dello stato moderno. Lì, esprime il suo timore di fronte al pericolo degli studi classici per la monarchia assoluta che lui difendeva. I ricordi della repubblica romana spingerebbero alcuni focosi a sognare una nuova repubblica sul modello romano. Citazione:

«E per quanto riguarda la ribellione in particolare contro la monarchia, una delle cause più frequenti è la lettura dei libri di politica e delle storie degli antichi greci e romani».

Due secoli dopo, la stessa osservazione fu fatta da due pensatori molto diversi, entrambi francesi vissuti nel XIX secolo. Da una parte c’era Alexis de Tocqueville, che era un moderato sostenitore del nuovo regime democratico. C’era dall’altra parte il grande storico Hippolyte Taine, un conservatore nella sua visione generale delle cose. Entrambi attribuivano la passione dei rivoluzionari francesi al loro vivere nelle astrazioni favorite dalla loro educazione classica.

6. Una panoramica storica

Ciò che si chiama, o viene chiamato dai suoi oppositori “cancel culture” può essere considerato a prima vista come un fenomeno contemporaneo, quindi appartenente al giornalismo piuttosto che alla filosofia. C’è molto di vero in questa osservazione. Tuttavia, uno sguardo più attento ci permette di vedere in essa l’ultima (per il momento) tappa di un lungo processo, iniziato proprio alla vigilia dei tempi moderni. Questa era solo la schiuma di un’onda molto più potente. L’idea di una nuova partenza da una tabula rasa è vecchia come il Seicento, con il filosofo francese René Descartes. Egli progettava di sbarazzarsi dei pregiudizi dell’infanzia per costruire un nuovo edificio di conoscenza, fondato su un terreno nuovo di zecca.

Nel Settecento, per i sostenitori dell’Illuminismo radicale, i “pregiudizi” divennero lo slogan per tutto ciò che era tradizionale e doveva essere superato, specialmente la religione organizzata, e più precisamente il cristianesimo.

Una versione politica di questo sforzo fu lanciata dalla Rivoluzione francese. Furono lanciate nuove istituzioni che avrebbero sostituito e seppellito ciò che era stato ereditato dal passato. Il territorio della Francia fu tagliato secondo un nuovo schema, destinato a cancellare i confini tra le vecchie province. Il simbolo era un nuovo calendario, con nuove divisioni del tempo: la settimana, che culminava con il suo inizio la domenica, fu sostituita da una decade.

Anche se questo sistema fallì, insieme al tentativo di creare nuove religioni dal nulla, molte cose importanti e indubbiamente buone sono rimaste, ad esempio nuovi princìpi di diritto come il Codice civile francese, o il sistema metrico decimale, in cui l’unità non è presa in prestito dal corpo umano, ma dalla Terra.

In generale, è sempre più facile distruggere che costruire di sana pianta. Abbiamo bisogno di nove mesi per generare un essere umano, e ancora più tempo per equipaggiarlo, prima di ciò che gli permetterà una vita indipendente, poi degli strumenti intellettuali che lo renderanno adatto ad una carriera e capace di contribuire al benessere del paese. D’altra parte, ciò che è stato così lentamente e accuratamente creato e conservato può essere distrutto in poco tempo.

Questo dovrebbe insegnarci che una certa prudenza è opportuna. Quando tocchiamo ciò che le generazioni precedenti hanno costruito, le nostre mani dovrebbero tremare. Solo Stalin disse che la sua mano non avrebbe tremato nel decidere una purga e nel mandare la gente al plotone d’esecuzione.

7. Distruzione creativa

L’economista austriaco Joseph A. Schumpeter (morto nel 1950) introdusse nel linguaggio dell’economia la nozione di “distruzione creativa”, che divenne un linguaggio comune, per non dire banale.

«L’apertura di nuovi mercati, stranieri o nazionali, e lo sviluppo organizzativo dalla bottega e dalla fabbrica artigianale a imprese come la U.S. Steel illustrano il processo di mutazione industriale che rivoluziona incessantemente la struttura economica dall’interno, distruggendo incessantemente quella vecchia e creandone una nuova. Questo processo di Distruzione Creativa è il fatto essenziale del capitalismo. È ciò in cui consiste il capitalismo e ciò in cui ogni preoccupazione capitalista deve vivere. [… Il capitalismo richiede] la perenne burrasca della Distruzione Creativa».

Chiaramente, Schumpeter prendeva le mosse dall’idea di Karl Marx sul capitalismo come costretto dalla sua stessa logica interna a rivoluzionare permanentemente i modi di produzione. Ci si può chiedere perché non si parla al contrario, cioè di “creazione distruttiva” piuttosto che di “distruzione creativa”. In ambito puramente economico, la distruzione viene prima nella misura in cui costringe gli uomini a innovare. Ma possiamo dubitare della validità di questa pratica in altri ambiti dell’attività umana. Di regola, gli artisti, per esempio, sentono e favoriscono la continuità con la tradizione. I grandi romanzieri sono stati prima grandi lettori, i grandi musicisti hanno iniziato come coristi, i grandi pittori hanno iniziato copiando i capolavori della loro arte.

Distruggere ciò che è venuto prima è una vecchia pratica. Era documentata da documenti storici, reali o presunti, nel caso di nuovi movimenti religiosi. La Bibbia ebraica è piena di comandamenti per distruggere gli “idoli” di Canaan, i loro alberi sacri, gli altari sulle loro colline, eccetera. La ricorrenza dei comandamenti e delle narrazioni sullo sradicamento degli alberi sacri e sulla distruzione degli altari testimonia la scarsità di distruzioni reali, storicamente valutabili.

Il cristianesimo distruggeva monumenti “pagani” o li riutilizzava come chiese; l’irlandese Winfrid, poi santo Bonifacio, fece abbattere la quercia sacra delle tribù germaniche che era stato mandato ad evangelizzare. Maometto entrando alla Mecca schiacciò le immagini e le statue della Kaaba. Più recentemente, nel 2001, i talebani afghani hanno distrutto i tre giganteschi Buddha di pietra di Bamiyan; e lo Stato islamico ha saccheggiato i musei di Mosul.

Alcuni speravano di fare tabula rasa affinché il nuovo potesse sorgere più liberamente. Ciò che esiste è stato concepito come un ostacolo all’emergere del nuovo con la sua stessa esistenza. L’esperienza fu tentata dalla Rivoluzione bolscevica dell’ottobre 1917. Lenin pensava che un nuovo ordine sarebbe sorto spontaneamente dalle ceneri del vecchio. Ora, questo non si è verificato. Al contrario, tutto si sgretolò. La fame si diffuse e uccise milioni di persone. Certo, ci sono stati dei tentativi di ricostruire una vita vivibile dopo gli sconvolgimenti della Prima Guerra mondiale, le rivoluzioni di febbraio e ottobre e la guerra civile. I sindacati, così come le società caritatevoli o filantropiche straniere, erano all’opera. Ma questo non corrispondeva a ciò che insegnava la versione di Lenin del “marxismo”.

Dato che l’ideologia non può sbagliare, Lenin diede la colpa a ciò che restava dell’ordine precedente e volle eliminare quei resti anacronistici. Così riuscì a distruggere il tessuto della società russa. Distrusse concretamente anche molte vite. Ma dov’è il “socialismo”? Doveva essere costruito. Eppure, dopo 70 anni di “socialismo realmente esistente”, e persino di “sviluppo impetuoso delle forze produttive”, risulta che non è mai esistito.

8. Creazione distruttiva

La vera creazione non interrompe mai il legame con il passato.

In un passaggio molto interessante dei suoi Discorsi, Machiavelli osserva che il cristianesimo non è riuscito a soffocare completamente il ricordo della religione precedente perché ha dovuto mantenere il latino, la lingua dello stato romano che perseguitava i credenti, per propagare la nuova fede.

«Vero è che non gli [la setta Cristiana] è riuscito spegnere in tutto la notizia delle cose fatte dagli uomini eccellenti di quella [la setta gentile]: il che è nato per avere quella mantenuta la lingua latina; il che feciono forzatamente, avendo a scrivere questa legge nuova con essa».

L’islam ha portato una nuova lingua, l’arabo, insieme a una nuova dominazione e in parte a un nuovo sistema giuridico. Altrove, potrei mostrare perché la cultura islamica ha trascurato di conservare le tracce dei beni culturali a cui ha attinto. Questo non accadde solo nei casi di vandalismo positivo che ho menzionato sopra. I manoscritti greci venivano tradotti, ma non conservati una volta che il loro contenuto era stato versato in un nuovo contenitore linguistico. Questo nuovo contenitore, l’arabo, era la lingua in cui Dio stesso aveva trasmesso la sua rivelazione a Muhammad, sigillo dei profeti. Quindi, l’arabo godeva di una dignità che andava ben oltre qualsiasi lingua. Essere espresso in questa lingua nobilitava ogni contenuto.

Inoltre, c’è una grande differenza. Nel primo caso, il nuovo ha schiacciato il vecchio. Certamente, possiamo dare un giudizio positivo o negativo su ciò che il nuovo ha portato. Questo è un giudizio di valore, e alla fine forse è solo una questione di gusto. Tuttavia, esiste indubbiamente qualcosa di nuovo. Nel secondo caso, il vecchio viene schiacciato senza che ci sia alcun principio nuovo. Il nuovo deve ancora venire, e nessuno sa se verrà mai.

Quindi, ciò che mette in moto quei movimenti è il risentimento, e persino l’odio. L’“incitamento all’odio” non si trova solo dove lo si cerca di solito.

9. Una risposta efficiente ancora in attesa

La vera, efficace risposta alla dominazione dei Dead White Males nel curriculum sarebbe di natura assolutamente pratica. Consisterebbe nel mostrarci una serie di opere convincenti prodotte da donne non bianche viventi. Possediamo già capolavori prodotti da donne bianche morte, ad esempio i romanzi di Jane Austen o George Eliot. Per quanto riguarda i neri, si vuole ancora una cultura alternativa.

Per mancanza di un tale contrappeso, alcune persone cercano di annettere i personaggi principali della letteratura occidentale. Ricorrono a personaggi razziali. Permettetemi di citare due esempi. Il poeta russo Aleksandr Puškin aveva un bisnonno, Annibal, che veniva dall’Africa, dall’Etiopia o dal Camerun. Lo zar Pietro il Grande volle fare un esperimento. Fece portare il ragazzo nero in Russia ed educarlo come i suoi nuovi compatrioti. Questa è una storia che Puškin stesso voleva raccontare in un romanzo che non poté finire a causa della sua morte, tanto prematura quanto sciocca, in un duello. Quindi, Puškin aveva un ottavo di sangue africano nelle sue vene. Lo stesso vale per il popolare romanziere francese Alexandre Dumas, il noto autore dei Tre moschettieri. Una delle sue nonne era una schiava nera. Quindi, aveva un quarto di sangue africano. Questo è sufficiente per alcune persone per annoverarlo tra gli scrittori “africani”.

Teorie che non hanno alcun fondamento diventano popolari e, in alcune parti del mondo, persino verità ufficiali. Si suppone che la cultura greca sia di origine egiziana. C’è un granello di verità in questo, come sempre. Erodoto aveva osservato che gli dèi greci erano divinità egizie che i greci avevano preso in prestito e alle quali avevano dato un abito greco e, per cominciare, nomi greci. Si suppone che gli egiziani stessi siano neri. Questo è stato proposto da un senegalese, Cheikh Anta Diop, e più tardi da un americano, Martin Bernal.

C’è stata effettivamente nella storia egiziana una cosiddetta dinastia nubiana, la 25esima. I suoi faraoni provenivano dall’attuale Sudan ed erano effettivamente di carnagione nera. Hanno governato l’Egitto tra il 747 e il 656, cioè novanta anni su circa tre millenni. Gli altri egiziani non avevano i capelli chiari e la pelle bianca, ma la carnagione scura, come i loro attuali compatrioti.

Al di là di queste sciocchezze, il modo migliore, diciamo, per i neri di difendere la loro cultura sarebbe quello di crearne una versione moderna. E di fatto, alcuni lo fanno già. Molti scrittori contemporanei francesi e inglesi, e non i peggiori, non sono europei di origine o bianchi di carnagione, ma africani, indiani, pakistani, eccetera.

10. Un po’ di metafisica e di teologia

Ciò che è in gioco qui non è solo il problema particolare della cultura occidentale. Più in generale, si tratta del nostro rapporto con il passato. Che tipo di atteggiamento dobbiamo avere nei confronti di ciò che ha prodotto: i nostri genitori, per cominciare, il nostro paese, la nostra lingua, eccetera, e all’indietro il “piccolo stagno caldo” da cui Darwin immaginava che la vita avesse avuto origine, e ancora prima il “Big Bang”? La scelta è tra condonare e condannare.

Condannare è una posizione satanica. Il satanismo può essere relativamente morbido, e tanto più efficace. Secondo Satana, tutto ciò che esiste è colpevole e deve scomparire. Queste sono le parole che Goethe mette in bocca al suo Mefistofele («Alles was entsteht,/ Ist wert, daß es zugrunde geht).

Condonare non è facile. Come possiamo approvare ciò che è venuto prima di noi? Il passato è pieno di buone azioni, ma è macchiato da molte cose orribili che si ricordano più facilmente. I traumi rimangono nella memoria, mentre noi diamo troppo facilmente per scontato ciò che è piacevole, come se non fosse un dono, ma qualcosa che ci meritiamo. In ogni caso, la nostra cultura attuale è intrappolata in una specie di sacramento perverso della penitenza: di confessioni ne abbiamo in abbondanza, e vogliamo che gli altri si confessino e si pentano. Ma non c’è assoluzione, non c’è perdono, quindi né speranza di una vita nuova né volontà di condurla. Che possiamo recuperare la nostra capacità di perdonare.

(Traduzione di Elisa Grimi)