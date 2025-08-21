Trent’anni di Tempi, trenta ragioni per venire al nostro stand al Meeting

La nostra rivista debuttò a Rimini nel 1995. Qualcuno ci diede sei mesi di vita. Ciaone, grazie a voi siamo ancora qui. Ed ecco perché vi aspettiamo in Hall Sud

A trent’anni puoi fare un sacco di cose. Tipo occuparti dei follower invece dei figli e trovare il tuo sé eco-conscious, mindful e inclusivo dentro un libro di Sally Rooney a Bali, come certi millennial d’autore. Firmare un mega-contratto da record con i Cleveland Cavaliers e vincere il tuo primo titolo Nba, diventando leggenda, come LeBron James. Oppure puoi produrre migliaia di martelli, caricarli sul furgone di un amico (grazie, padre Marco Finco!) e tornare dove sei nato al mondo, trent’anni tondi fa, proprio come noi.

Meeting di Rimini, anno 1995, primo numero di Tempi. Tornare qui, quest’anno più degli altri anni, è come andare dalla nonna a mangiare i cappelletti. Ed ecco le trenta ragioni per cui non dovresti mancare neanche tu: