I processi a mezzo stampa non risolvono i problemi di Milano. Li aggravano

Un lettore incazzoso si è arrabbiato con noi perché nei giorni dello scandalo sull’urbanistica milanese, abbiamo scritto che il sindaco Beppe Sala «non si doveva dimettere». Ci ha accusato di essere «a libro paga di Sala». Eh no, caro amico, magari! Sebbene è da quasi dieci anni che lo critichiamo per tutto ciò che fa (dai calzini arcobaleno all’ideologia green) e per tutto ciò che non fa (gite in bicicletta anziché amministrazione della città), lo abbiamo difeso lo stesso. E pure gratis. Pensa te che scemi.

Ma se siamo rimbambiti lo siamo da trent’anni e cioè da quando questo giornale, sin dal numero zero, aveva come titolo di copertina “Il processo” (autore Giuliano Ferrara). Già allora denunciavamo quello che per noi è il nemico numero uno della società italiana: il moralismo mediatico-giudiziario.

La crisi di Milano

Sono passati trent’anni e siamo punto a capo con magistrati e giornalisti che, anziché fare solo il loro mestiere –, far rispettare le leggi e dare notizie – costruisco...