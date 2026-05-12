Venerdì 15 maggio alle ore 21, presso l’Auditorium comunale “G. Tebaldini” di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, il giornalista di Tempi Rodolfo Casadei parlerà all’incontro Il nostro mondo in frantumi – La crisi geopolitica contemporanea.

L’incontro, organizzato e promosso da Fides Vita, la rivista nel Frammento e dal Centro Studi Homo Viator, sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Fides Vita.

Per info: 353.4931136

