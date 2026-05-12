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Il nostro mondo in frantumi – Incontro a San Benedetto del Tronto

Di Redazione
12 Maggio 2026
Venerdì 15 maggio Rodolfo Casadei parla della crisi geopolitica contemporanea all'auditorium Tebaldini

Venerdì 15 maggio alle ore 21, presso l’Auditorium comunale “G. Tebaldini” di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, il giornalista di Tempi Rodolfo Casadei parlerà all’incontro Il nostro mondo in frantumi – La crisi geopolitica contemporanea.

L’incontro, organizzato e promosso da Fides Vita, la rivista nel Frammento e dal Centro Studi Homo Viator, sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Fides Vita.

Per info: 353.4931136

Casadei incontro
Agenda Tempi Geopolitica

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