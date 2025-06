Da inizio luglio saremo in Paraguay per raccontare l’opera del missionario per tanti anni collaboratore del nostro giornale. Fai una donazione per sostenere il reportage

Tempi in Paraguay per raccontare l’opera di padre Aldo Trento

Da inizio luglio Tempi sarà in Paraguay per raccontare l’opera di padre Aldo Trento ad Asunción.

Chi vuole, può aiutarci nel sostenere le spese per il reportage con una donazione al Fondo Più Tempi, lo strumento finanziario attraverso cui si può contribuire a queste e ad altre iniziative di utilità sociale portate avanti dal giornale (cliccando sul link si trovano tutte le informazioni).

Aldo Trento (Faller di Sovramonte 1947 – Asunción 2024), sacerdote della Fraternità San Carlo, partì per il Paraguay nel 1989 dove, su indicazione di don Luigi Giussani, si prodigò per rinnovare «l’impresa delle Reducciones».

Qui diede vita a una scuola elementare, una clinica per malati terminali, una casa per ragazze madri, un’azienda agricola in cui trovano impiego malati di Aids non terminali, due piccole case per bambini orfani e una casa per anziani.

Per tanti anni padre Trento ha firmato sul nostro giornale una rubrica intitolata “Post Apocalypto – Lettere dalla fine del mondo” in cui raccontava dei suoi malati e rispondeva alle lettere dei lettori.

Con Tempi e in collaborazione con l’editore Lindau ha scritto due libri: I dieci comandamenti (2010) e Cristo e il lavandino (2011).