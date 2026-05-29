Non lasciate che a decidere quali notizie e articoli dovete leggere sia l'algoritmo. Aggiungete Tempi alle vostre fonti preferite

La preferenza è una cosa seria. Aggiungi Tempi alle tue “fonti preferite” di Google

Google ha lanciato anche in Italia la funzionalità “Fonti preferite”, pensata per dare ai lettori il controllo sulla propria informazione. Da qualche giorno infatti è possibile per i lettori selezionare quali testate il motore di ricerca più utilizzato al mondo dovrà tenere in primo piano quando cercheranno aggiornamenti, notizie e articoli su Google.

In un ecosistema informativo sempre più guidato dall’intelligenza artificiale e dagli algoritmi, i lettori possono indicare a Google le loro preferenze sulle fonti di informazione. Per avere sempre Tempi tra i primi risultati quando cercate qualcosa online, cliccate su questo link, cercate Tempi nella barra e spuntate la casella corrispondente. In questo modo non perderete i nostri articoli e ci aiuterete a essere sempre più visibili.