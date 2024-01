Segui qui la diretta streaming dell’incontro “Libano: il dramma dimenticato”, in programma per questa sera, martedì 16 gennaio, alle ore 21 al Teatro Rosetum, Milano. A tema ci sarà la situazione di “una terra martoriata e in piena crisi umanitaria” dove ormai l’80 per cento della popolazione vive in povertà, una terra adesso per di più minacciata direttamente dal possibile allargamento della guerra iniziata da Israele in risposta all’attacco di Hamas il 7 ottobre scorso.

All’incontro, organizzato dall’Associazione Esserci in collaborazione con Tempi, Rosetum, Pro Terra Sancta e Banco farmaceutico, interverranno Rodolfo Casadei di Tempi, Andrea Avveduto di Pro Terra Sancta, il presidente della Caritas libanese padre Michel Abboud. Durante la serata prenderà la parola anche Sergio Daniotti, presidente del Banco farmaceutico, per presentare la giornata di raccolta del farmaco con destinazione Beirut grazie alla collaborazione con le autorità italiane presenti nella missione di pace. Verrà inoltre proiettato un video inedito di testimonianze dal Libano raccolte dal nostro giornale.