È in programma per il prossimo 16 gennaio l’incontro “Libano: il dramma dimenticato”. L’appuntamento, presso il Teatro Rosetum di Milano (via Pisanello, 1), organizzato dall’Associazione Esserci in collaborazione con Tempi, Rosetum, Pro Terra Sancta e Banco farmaceutico, vuole essere una testimonianza e un aiuto per una terra martoriata e in piana crisi umanitaria.

A causa del conflitto in corso in Siria, il numero di rifugiati nel paese è cresciuto in maniera significativa fino a superare il milione di persone. Dal 2019 gli investitori internazionali hanno abbandonato ogni iniziativa e il Libano è sprofondato in una situazione economica drammatica. L’evento devastante dell’esplosione del 4 agosto 2020 nel porto di Beirut ne ha acuito la terribile crisi. Oggi l’80 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà, mancano la corrente elettrica e la benzina, non si trovano più le medicine.

A raccontare della situazione e delle sue complessità sarà Rodolfo Casadei di Tempi, che ha una conoscenza di prima mano della storia e delle persone del Libano anche per esserci stato di persona più volte (qui il suo reportage più recente sulla crisi del paese). Interverranno inoltre Andrea Avveduto di Pro Terra Sancta, che parlerà dell’impegno di aiuto e di presenza dell’associazione in quelle terre, il presidente della Caritas libanese padre Michel Abboud, e Sergio Daniotti, presidente del Banco farmaceutico, per promuovere la giornata di raccolta del farmaco con destinazione Beirut grazie alla collaborazione con le autorità italiane presenti nella missione di pace. Verrà proiettato un video inedito di testimonianze dal Libano raccolte da Tempi.