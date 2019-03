Tanti auguri Formigoni

Oggi è il compleanno dell’ex presidente della Regione Lombardia in carcere a Bollate. I messaggi d’auguri dei lettori

Pubblichiamo di seguito altre lettere giunte in redazione dopo la condanna di Roberto Formigoni. Per scrivere a tempi: redazione@tempi.it. Per scrivere direttamente all’ex governatore lombardo: Carcere di Bollate, via Cristina Belgioioso, 120, 20157 Milano – Italia. Siate intelligenti e prudenti in quel che scrivete nei messaggi. Che siano testimonianze d’affetto, lasciate perdere altre considerazioni. Noi provvederemo ogni mese a mandargli Tempi con una copia dei vostri messaggi.

Gentilissima redazione di Tempi, voglio unirmi insieme a mia moglie e ai miei amici e familiari agli auguri per il 72° compleanno di Roberto Formigoni. Pur non avendolo conosciuto personalmente, mi ricordo ancora di tutte le occasioni, soprattutto tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, in cui Roberto ha partecipato alle iniziative promosse nella mia città, alla sua partecipazione alle prime edizioni del Meeting di Rimini. È, quindi, con una coscienza grata e cordiale che voglio far pervenire i miei auguri, consapevole di quanto il suo coraggio e la sua “decisione per l’esistenza” siano stati determinanti anche per la mia crescita e la mia maturazione come uomo, nella mia professione, nelle scelte compiute in età adulta. Preghiamo perché il buon Dio lo sostenga in questo momento di grave difficoltà e di prova.

Manuel e Anna Maria, Bari

Desidero mandare tramite Tempi i miei più sinceri auguri all’on. Roberto Formigoni, rinnovandogli l’amicizia e la stima che non ho mancato di manifestargli anche in occasione della sua venuta a Pavia durante l’ultima campagna elettorale. Preghiamo incessantemente il Signore che gli sia vicino, insieme e tramite la testimonianza di affetto di tanti amici, in questa difficile prova.

Luciano e Maria Grazia Barbaglia

Caro presidente, voglio augurarti con tutto il mio affetto e la mia stima che tu possa trascorrere serenamente il tuo compleanno, circondato dall’amicizia di tutti quanti non ti hanno dimenticato e che ti sono riconoscenti. Sei un fratello, lo sei sempre stato, anche se non ci siamo mai incontrati di persona.

Riccardo Ciani

Non penso che la posta normale riesca a far pervenire in tempo i miei auguri per il Suo compleanno di dopo domani, così approfitto di Tempi per farglieli pervenire. Auguri stimato Roberto, buon compleanno e una preghiera speciale di affidamento a Maria (oltre alla decina quotidiana che le avevo promesso…). Di cuore!

Maria Grazia Rasia

Caro signor Roberto Formigoni, voglio ringraziarla per quanto, nei lunghi anni della sua presidenza in Regione Lombardia, ha fatto a favore dei nascituri. Tanti genitori oggi, abbracciando i loro figli, possono ringraziare le provvidenze che la Regione ha messo in atto anche a loro vantaggio. Ma sappia, con certezza, che anche i bimbi non nati, in cielo, intercedono per lei, loro amico e difensore, perché il Padre la consoli in questa dura prova. Con tanta immutata stima

Margherita Borsalino Garrone e Baldini Elena –

Movimento per la Vita di Casale Monferrato

Carissimo Roberto, soffro con te e ti ricordo nelle mie preghiere. Ho camminato con te ed il Movimento popolare sin dalla prima manifestazione del 1° maggio alla quale ho partecipato (era la prima volta dopo anni che i cattolici riprendevano a rendere visibile la loro presenza in una manifestazione pubblica). Ti ho sempre votato ed ho apprezzato il tuo impegno politico che ha portato tanti benefici alla nostra società. Ti auguro tanti auguri di buon compleanno e spero che la giustizia faccia il suo “giusto” corso.

Maurizio Marchesini

Auguriamo un buon compleanno e soprattutto preghiamo che tu possa essere sereno.

Antonio e Anna Catoio

Caro Roberto, i miei più cordiali auguri di buon compleanno, sperando ti aiutino a sentirti parte di un grande popolo. Un fraterno abbraccio.

Gianni Zamai

Caro Formigoni, sono Guido Montebelli di Rimini volevo farti i miei auguri di buon compleanno.

Guido Montebelli

Auguri Roberto.

Lorenza Ferrari

Auguri, Roberto

Guya Valmaggi

Auguri Presidente!

Simonetta Ghidotti

Augurissimi presidente.

Car Lan

Auguri Presidente!

Maria Letizia Guerci-lena

Augurii!!

Vera Bardi

Tanti auguri!!

Gabriele Bandioli

Auguri Presidente.

Fernando Ciarrocchi

Ti siamo vicini quotidianamente dovunque tu sia. I nostri auguri di buon compleanno. Ti affidiamo al Signore. Come facciamo noi per te, offri e prega anche tu per noi ogni giorno. Un abbraccio.

Flavia e Emanuele

Egregio signor Formigoni, approfitto dell’opportunità per manifestarle la stima che continuo a nutrire nei suoi confronti. La ringrazio per l’esemplare gestione del suo incarico ai vertici della regione Lombardia, sappia che la stima nei suoi confronti non è stata scalfita dall’ingiusta sentenza semmai l’ha aumentata. Le chiedo di offrire a Dio la pena che patisce per il bene dell’Italia, mi unisco a lei nella preghiera. Una stretta di mano.

Ignazio Palazzolo

Carissimo Roberto, nell’omelia per la Quaresima, Anas (sacerdote della S. Carlo, qui a Milano in Ca’ Granda) cita l’episodio degli apostoli in barca

in balia delle onde con Gesù il quale chiede: “Perchè avete paura? Non avete ancora fede”. Chiarissima la sottolineatura di quell'”ancora” riferita a tutta l’esperienza che gli apostoli avevano vissuto con Lui. E’ proprio così, se non si parte della memoria di ciò si finisce in balia delle condizioni della realtà drammatica, quindi occorre la “domanda dell’Avvenimento”. Ed affinché tale domanda non diventi ansia… la sua forza è l’altro che è presente, non tu. In ciò sta la grandezza d’animo dell’uomo cristiano. Vincere la paura con una Presenza (don Giuss).

Paolo Beltrame

Foto Ansa