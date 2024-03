Su Formiche lo storico Paolo Macry dice: «La costruzione della classe dirigente è un processo lungo. Ma, soprattutto, è qualcosa che deve presupporre anche un’apertura che vada oltre il perimetro della destra».

Il voto dell’Abruzzo ha corretto rapidamente i giudizi sugli orientamenti dell’elettorato, espressi dopo la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. A favore del centrodestra ha pesato il voto delle aree extraurbane (peraltro una tendenza nazionale), e specialmente quello di chi lavora in agricoltura ed è orientato verso il centrodestra innanzi tutto per le posizioni di questo schieramento contro i frutti di estremismi ecologistici pericolosi per la vita economica delle campagne.

Però sarebbe pericoloso per il centrodestra addormentarsi sugli allori, perché non solo si è costruito un forte blocco politico di sinistra al Sud tra giovani adescati dal reddito di cittadinanza ed elettori orientati da amministratori dalle grandi capacità comunicative come Vincenzo De...