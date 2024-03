Nel prossimo numero di Tempi dedicheremo un lungo approfondimento a cosa sta facendo Regione Lombardia in Europa. Una serie di iniziative importanti, legate all’attività dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, che non solo confermano la vocazione internazionale della locomotiva d’Italia, ma che permettono di accendere un faro su quelle che sono le richieste di un territorio che vuole mantenere il proprio ruolo di leadership, in vista dell’insediamento della prossima Commissione Europea. Per questo, a Bruxelles è stato presentato un documento politico-istituzionale ufficiale con undici proposte da sottoporre alla prossima Commissione affinché, ha detto Guidesi, «si riparta dal sostegno dei territori produttivi attraverso il confronto e l’ascolto delle loro proposte; in questo la regione più produttiva dell’Europa, la Lombardia, vuole essere protagonista».

I promotori, assieme alla Regione, sono ACAI Lombardia, Alleanza delle Cooperative Lombarde, ANCE Lombardia, Casartigiani Lombardia, CLAAI Lombardia, CNA Lombardia, Compagnia delle Opere Lombardia, Confapindustria Lombardia, Confartigianato Lombardia, Confcommercio Lombardia, Confesercenti Lombardia, Confimi Industria Lombardia, Confindustria Lombardia, Confprofessioni Lombardia, Federdistribuzione Lombardia, Sistema Impresa, Unioncamere Lombardia. All’incontro ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo.

Cosa chiede l’appello

L’appello redatto dal “Sistema Lombardo” tocca undici tematiche strategiche: attrazione investimenti, credito, economia di prossimità, economia sociale, energia e indipendenza nell’approvvigionamento, filiere ed ecosistemi, manifattura, microimprese, patto di stabilità, piena neutralità tecnologica, politica fiscale.

Leggi l’Appello Lombardo alla Commissione Europea

«Come Sistema economico e produttivo Lombardo – scrivono i promotori del documento – ci siamo riuniti al Tavolo della Competitività per manifestare le nostre proposte e i punti d’attenzione prioritari rispetto alla prossima legislatura europea. Siamo convinti che il futuro della competitività europea dipenderà dai territori tradizionalmente più produttivi; noi, come Lombardia, siamo tra questi e vogliamo continuare ad esserlo. La nostra presenza a Bruxelles vuole riaffermare il protagonismo lombardo nel contesto europeo e per questo chiediamo alla prossima Commissione europea realismo, confronto diretto con i territori e meno ideologia».

I numeri della Lombardia

La Lombardia è la prima regione industriale d’Europa e ha superato concorrenti come i Lander tedeschi del Baden Wurttemberg e della Baviera. Unica regione italiana in grado di registrare un indice di competitività regionale sopra la media dell’Unione Europea, come gli Stati membri dell’Europa centrale e nordici. Raccoglie oltre un terzo del totale in valore delle partecipazioni estere sul suolo nazionale e sviluppa circa un quinto degli investimenti netti italiani fuori dai confini; oltre il 60% degli investitori stranieri in Italia, e 92 dei 100 investitori più significativi, sono proprio in Lombardia.

La Lombardia cresce costantemente nell’interscambio mondiale: lo scorso anno questo valore ha toccato il suo picco storico, sfiorando i 350 miliardi di euro, con una crescita del 21%.

L’export ha superato i 162 miliardi di euro, il valore più alto di sempre, con una crescita del 19.1%. Si contano oltre 6.400 imprese partecipate da investitori esteri, che impiegano oltre 575.000 addetti con un fatturato di 257 miliardi di euro. È di questi giorni, inoltre, la notizia che il Pil della Lombardia alla fine del 2023 è cresciuto del 5,5% grazie anche alla più veloce e robusta ripresa registrata nel biennio precedente. Il ritmo di crescita della Lombardia distanzia nettamente le regioni europee a lei più “simili”: Catalogna a +1,1%, Baviera a 0,4% e Baden Wurttemberg ancora sotto del -1% nel 2023 a confronto con il 2019. È quanto emerge dal Booklet economia realizzato dal Centro Studi di Assolombarda.

Numeri chiari che confermano quanto la Lombardia sia sempre più protagonista a livello internazionale. «Siamo convinti – dice Guidesi – che sia fondamentale essere presenti in questa sorta di “transizione” di Commissione, visto che finalmente l’Europa ha deciso di occuparsi del futuro della sua competitività, anche alla luce del lavoro che sta portando avanti Mario Draghi. La nostra idea è che l’Europa sarà competitiva se ripartirà dai territori manifatturieri; da qui nasce la nuova strategia di creare alleanze, lobby istituzionali, tra territori manifatturieri per influenzare le scelte della prossima Commissione; lo facciamo perché pensiamo che l’uscente Commissione Europea abbia preso decisioni surreali causando gravi danni economici alla stessa Europa e non vogliamo commettere l’incredibile errore di coloro i quali continuando a difendere totalmente queste decisioni provocando la fine dell’Europa stessa. L’Europa, secondo noi, si salva solo se la prossima Commissione avrà un rapporto diretto con i territori produttivi; per questo il ‘far squadra’ dei territori più produttivi».

Serve l’autonomia

Parlando di Regioni leader a livello europeo non si può non pensare anche al tema dell’autonomia, punto di forza per tante realtà europee ma non per la Lombardia; ed è da qui che parte l’affondo dell’assessore Guidesi.

«Di fronte ai numeri importanti della Lombardia è lecito pensare quali ulteriori record potremmo raggiungere se disponessimo delle competenze e delle risorse di cui godono i “cugini” europei; il tema dell’autonomia diventa quindi ancora più determinante e urgente, non si tratta di un discorso ideologico ma economico». «Di una Lombardia autonoma – è ancora il suo pensiero – ne gioverebbe tutto il paese perché se il paese vuole continuare ad essere trainato dalla Lombardia deve metterla nelle condizioni degli altri; guardando al Continente questo si traduce nel “principio di equità concorrenziale”; tra le più importanti Regioni europee la Lombardia è tra le poche a non poter beneficiare dell’autonomia e questo significa meno possibilità di sostegno alle imprese rispetto ai concorrenti europei che così, a loro volta, hanno l’opportunità di nuove quote di mercato a discapito della Lombardia».

Dopo circa un anno di lavoro “sottotraccia” e in “silenzio” in cui si sono costruite alleanze tra la Lombardia e le altre regioni produttive d’Europa, si pensi alle tematiche dell’energia, dell’automotive della chimica, oggi la Lombardia vuole «affermare con forza e decisione il proprio protagonismo in Europa e lo vuole fare “a sistema” parlando anche in questo caso a “voce univoca”», è sempre il pensiero di Guidesi, regista dell’operazione.

Le aziende sembrano apprezzano questa metodologia concreta, istituzionale, europeista e di visione; i prossimi mesi saranno determinanti per capire se la Lombardia sarà sempre più protagonista in Europa e se questa strategia si dimostrerà vincente; di sicuro il “sistema lombardo” ha deciso di non arretrare di un centimetro, continuando anzi ad anticipare i tempi e continuando a costruire un futuro di protagonismo sia sul versante nazionale sia soprattutto rispetto a quello europeo ed internazionale.