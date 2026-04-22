Il viaggio di papa Leone XIV in Africa è storico per sette motivi

Pubblichiamo il seguente articolo per gentile concessione di Advocatus Africa.

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È il primo papa americano della storia, e una delle prime cose che ha voluto fare è stata andare in Africa, non in Europa, non negli Stati Uniti, non nelle grandi nazioni cattoliche dell’America Latina. In Africa, 11 giorni, quattro paesi, 18 voli, più di 18 mila chilometri, Algeria, Camerun, Angola, Guinea Equatoriale.

Perché? Cosa spinge il Papa verso questo continente proprio ora, in questo momento storico? La risposta è più profonda di quanto si possa immaginare e cambia il modo in cui guardiamo al futuro della Chiesa cattolica. Il 13 aprile 2026, papa Leone XIV è partito da Roma ed è atterrato ad Algeri, diventando il primo pontefice della storia a mettere piede sul suolo algerino. Nei successivi 11 giorni, ha attraversato quattro nazioni africane, visitando 11 città e paesi, pronunciando 25 discorsi e omelie, celebrando otto messe pubbliche e incontrando presidenti, vescovi, imam, prigionieri, orfani, anziani e centinaia di migliaia di fedeli.

È il viaggio più lungo del suo pontificato fino ad ora, il più complesso, il più carico di implicazioni geopolitiche e, probabilmente, il più significativo a livello personale. Per capire perché questo viaggio sia importante, non solo per l’Africa, ma per tutta la Chiesa e per il mondo intero, è necessario comprendere sette punti. Esaminiamoli uno per uno.

Papa Leone XIV si sofferma a parlare don due bambini a Saurimo, in Angola (foto Ansa)

Il futuro della Chiesa cattolica è africano

Il futuro della Chiesa cattolica è africano. Ecco un dato che cambierà il vostro modo di pensare al cattolicesimo. Nel 1910, poco più di cento anni fa, c’erano meno di un milione di cattolici in tutto il continente africano. Oggi ce ne sono 288 milioni. Non è un errore di battitura. In poco più di un secolo, la Chiesa cattolica in Africa è cresciuta da meno di un milione a quasi 300 milioni di fedeli. L’Africa rappresenta oggi oltre il 20% di tutti i cattolici nel mondo e sta crescendo più velocemente di qualsiasi altra regione del pianeta.

Solo nel 2023, l’anno più recente per il quale sono disponibili statistiche vaticane, l’Africa ha contribuito a più della metà dei 15,8 milioni di nuovi cattolici battezzati a livello globale. Oltre 8 milioni di nuovi cattolici africani in un solo anno. Angola e Camerun, due dei paesi visitati durante questo viaggio, si classificano costantemente tra le nazioni africane che producono il maggior numero di seminaristi: un continente che per secoli ha accolto missionari dall’Europa, ora esporta i propri sacerdoti e suore nelle parrocchie di tutto il mondo occidentale.

Prevost osserva una statua di sant’Agostino in Camerun. Il Pontefice si è definito “figlio di Agostino” (foto Ansa)

Un pellegrinaggio personale

Quando papa Leone XIV si reca in Africa, non si reca in un territorio di missione. Si reca nella parte più vibrante e in più rapida crescita della Chiesa che guida. Va incontro al futuro, un pellegrinaggio personale sulle orme di sant’Agostino. Ma questo viaggio non riguarda solo la demografia o la geopolitica.

Per papa Leone XIV, questo viaggio è un pellegrinaggio personale che inizia in Algeria per una ragione profondamente personale. La notte della sua elezione a Papa, affacciandosi per la prima volta dal balcone della Basilica di San Pietro, Leone XIV si definì figlio di sant’Agostino, sant’Agostino d’Ippona, il teologo, vescovo e Dottore della Chiesa del V secolo, i cui scritti hanno plasmato il cristianesimo occidentale per 16 secoli. Autore delle Confessioni, autore de La Città di Dio, il nordafricano è uno dei pensatori più influenti nella storia del pensiero umano.

Agostino nacque nel 354 d.C. in quella che oggi è l’Algeria. Vi trascorse la maggior parte della sua vita. Fu vescovo dell’antica città di Ippona, oggi conosciuta come Anaba, per 30 anni. Lì morì. Papa Leone XIV appartiene all’Ordine agostiniano, una famiglia religiosa fondata sulla spiritualità e sulla regola di Agostino. Ha citato Agostino praticamente in ogni discorso e omelia importante del suo pontificato. E così, quando è atterrato in Algeria, Prevost si è recato ad Anaba. Ha camminato tra le rovine dell’antica Ippona. Si è fermato tra i resti della basilica dove Agostino predicò.

Ha pregato dove pregò Agostino. Già lo scorso maggio, a bordo dell’aereo papale, aveva detto ai giornalisti: “Avevo espresso il desiderio di visitare l’Africa nel mio primo viaggio. Diverse persone mi suggerirono subito l’Algeria per via di sant’Agostino”. Doveva essere il suo primo viaggio internazionale da Papa. Altri viaggi sono intervenuti, ma ha mantenuto l’impegno. È un figlio che ritorna nella terra del suo padre spirituale.

Papa Leone XIV viene accolto dal rettore della grande moschea di Algeri, Mohammed al-Mamoun al-Qasmi al-Hassani il 13 aprile 2026 (foto Ansa)

Dialogo tra cristianesimo e islam

L’Algeria è un paese a maggioranza musulmana con circa 48 milioni di abitanti. Il numero dei cattolici? Circa 9.000. Una frazione dell’1% della popolazione. La maggior parte sono studenti stranieri, personale diplomatico e suore. Perché dunque il Papa si reca in un paese con 9.000 cattolici? Perché la missione della Chiesa non è mai stata solo quella di contare i propri fedeli. In Algeria, papa Leone XIV ha visitato la grande moschea di Algeri, che ospita il minareto più alto del mondo, completato solo di recente. Si è trattato della sua seconda visita a una moschea da quando è diventato Pontefice.

La prima fu alla Moschea Blu di Istanbul, durante il suo viaggio in Turchia nel novembre 2025. Non si tratta di gesti simbolici, bensì di scelte teologiche deliberate, radicate nella convinzione che in un mondo lacerato da divisioni religiose e culturali, cristianesimo e islam debbano imparare a essere vicini, non nemici. L’arcivescovo di Algeri ha descritto la visita come un tentativo di costruire ponti tra il mondo cristiano e quello musulmano.

L’Algeria conosce bene la violenza religiosa. Negli anni ’90, il paese fu dilaniato da una brutale guerra civile, il “decennio nero“, in cui circa 250.000 persone persero la vita mentre l’esercito combatteva contro l’insurrezione islamista. Tra le vittime c’erano anche 19 cattolici: sacerdoti, suore e sette monaci trappisti del monastero di Tibhirine, rapiti e uccisi nel 1996. Due di quelle suore appartenevano alla stessa famiglia religiosa agostiniana di Leone. Leone ha onorato quei martiri. Ha pregato per loro e ha parlato con chiarezza e senza esitazione della necessità di pace, convivenza e rispetto reciproco. “Dio vuole la pace per ogni nazione”, ha detto alla folla ad Algeri, “una pace che non sia semplicemente assenza di conflitto, ma espressione di giustizia e dignità”.

Pace in un continente segnato dai conflitti

Il terzo paese di questo viaggio è il Camerun. E il Camerun è una nazione in guerra con se stessa. Dal 2017, le regioni anglofone del Camerun sono coinvolte in un violento conflitto con il governo centrale francofono. I separatisti anglofoni hanno lanciato una ribellione chiedendo uno Stato indipendente. I combattimenti hanno causato la morte di oltre 6.000 persone e lo sfollamento di oltre 600.000. Un’intera popolazione sradicata in un paese di cui gran parte del mondo ignora anche solo l’esistenza.

Papa Leone XIV si è recato a Bamenda, la più grande città anglofona del Camerun, e ha presieduto un incontro di pace. Attorno al tavolo, un capo tradizionale Mankon, un moderatore presbiteriano, un imam e una suora cattolica. Pensate a quest’immagine: un papa circondato da rappresentanti di diverse fedi e comunità in una città al centro di un conflitto attivo, che invoca il dialogo anziché la violenza, la riconciliazione anziché la vendetta. La folla prevista per la messa a Dwala, la città più grande del Camerun, era di 600.000 persone.

In Angola, la ferita è di tutt’altro genere. L’eredità di una guerra civile durata 27 anni, alimentata dalla rivalità della Guerra Fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, terminata solo nel 2002. Un paese ricco di petrolio e diamanti, dove oltre il 30% della popolazione vive ancora con meno di 2,15 dollari al giorno. Leone XIV è volato a Saramo, il cuore della controversa industria diamantifera angolana, e ha celebrato la messa.

Un papa circondato da una terra di diamanti, che parla di giustizia, sfruttamento e dignità di coloro il cui lavoro estrae una ricchezza che raramente li raggiunge. E in Guinea Equatoriale, un paese governato dallo stesso presidente dal 1979, in quello che molti descrivono come un regime autoritario basato sulle entrate petrolifere, Leone XIV si è rivolto direttamente ai leader della nazione. Con un papa al proprio fianco, diventa più difficile ignorare la voce che invoca i diritti umani e la giustizia.

Lo sfruttamento delle risorse naturali

L’Africa è tra i continenti più ricchi della Terra, in termini di risorse naturali. Petrolio, gas naturale, oro, diamanti, cobalto, ferro, minerali critici essenziali per le tecnologie del XXI secolo. L’Angola è il quarto produttore di petrolio in Africa e il terzo al mondo per i diamanti. Il Camerun si trova sopra significative riserve di petrolio, gas naturale, cobalto, bauxite, oro e diamanti. Nelle sue regioni orientali ricche di miniere d’oro, gli esperti delle Nazioni Unite hanno documentato gravi danni ambientali e violazioni dei diritti umani, tra cui, secondo l’Unicef, centinaia di bambini che hanno abbandonato la scuola per scavare in miniere improvvisate alla ricerca di oro, rischiando la vita per un dollaro di minerale.

Il presidente della Guinea Equatoriale e la sua famiglia sono accusati di essersi appropriati delle ricchezze petrolifere del paese per arricchirsi personalmente, mentre la popolazione rimane in gran parte povera. La Chiesa cattolica lancia l’allarme su questa realtà da decenni, ma una visita papale amplifica tale allarme a livello globale. Quando papa Leone XIV atterra a Saurimo per celebrare la messa nel cuore della regione diamantifera angolana, lancia un messaggio che non può essere ignorato.

«Le risorse della Terra appartengono a tutta l’umanità, non a pochi, non alle multinazionali straniere, non alle élite corrotte». Questo è lo stesso uomo che, a Monaco, disse ai «cittadini più ricchi del mondo che ogni talento posto nelle nostre mani ha una destinazione universale, da non trattenere, ma da condividere». In Africa, ripete lo stesso concetto, a un pubblico molto diverso, in un contesto molto diverso, ma con lo stesso messaggio.

Migrazione, il costo umano di un mondo in frantumi

Oltre 600 morti nel Mediterraneo solo nei primi due mesi del 2026, il dato più alto dal 2014. Si tratta di uomini, donne e bambini che lasciano l’Africa, molti dei quali proprio dai paesi che Leone XIV sta visitando, attraversando deserti e mari in cerca di sicurezza o di una vita migliore. La crisi migratoria non è un’astrazione per la Chiesa. È la realtà quotidiana di migliaia di parrocchie in tutto il Nord Africa e lungo la costa mediterranea. È il ministero delle suore in Algeria che servono persone di ogni fede, offrendo cibo, alloggio, consulenza legale e dignità umana a coloro che il mondo ha emarginato.

Papa Leone XIV è stato uno dei critici più accesi delle politiche migratorie dell’amministrazione Trump, definendo il trattamento riservato ai migranti disumano. Ha anche esortato l’Europa ad andare oltre la gestione dell’emergenza per adottare una visione strategica autentica che tuteli la dignità e affronti le cause profonde degli spostamenti forzati.

Venire in Africa, nei paesi da cui tanti migranti iniziano il loro viaggio, non è una dichiarazione politica. È una dichiarazione pastorale. È la Chiesa che sta accanto al popolo fin dall’inizio della sua sofferenza, non solo sulla riva dove approda. È un Papa che dice: “Vi vediamo, sappiamo da dove venite, cosa vi ha portato qui e cosa meritate”.

Un papa che non ha paura di parlare quando il mondo ha bisogno di ascoltarlo

Prima ancora che papa Leone XIV salisse sull’aereo per Algeri, è accaduto qualcosa di straordinario. Il presidente Donald Trump lo ha attaccato pubblicamente. Trump ha definito Leone XIV «debole» sul fronte criminale e «pessimo» in politica estera. Lo ha accusato di giocare con un paese che vuole dotarsi di armi nucleari, un riferimento agli appelli di Leone XIV alla pace nella guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran iniziata alla fine di febbraio 2026.

La maggior parte dei leader avrebbe attenuato il proprio messaggio, scelto un profilo più basso, evitato lo scontro. Leone XIV si è comportato diversamente. Sull’aereo papale, parlando con i giornalisti, ha detto semplicemente di avere il dovere morale di esprimersi contro la guerra e di non avere alcuna intenzione di dibattere con Trump, non essendo un politico. Poi, atterrato ad Algeri, ha detto alla folla che ricercare la pace è più urgente che mai, di fronte alle continue violazioni del diritto internazionale e alle tendenze neocoloniali. Non ha nominato Trump. Non ce n’era bisogno.

Due donne attendono l’inizio della Messa del Papa in Camerun (foto Ansa)

Cosa conta davvero per la Chiesa

Un papa che si reca in Africa, nel continente più dimenticato agli occhi dei media occidentali, in paesi segnati dal colonialismo, dallo sfruttamento e dai conflitti, è di per sé una dichiarazione. Dice: “La Chiesa non misura l’importanza con la ricchezza o la potenza militare. Misura l’importanza con il bisogno, con la sofferenza, con il grido dei poveri”. In un mondo in cui i potenti parlano più forte, Leone XIV è andato nei luoghi dove vivono coloro che non hanno voce.

E ha parlato. 11 giorni, 18.000 chilometri, quattro paesi, 25 discorsi, otto messe e un messaggio chiaro e coerente. L’Africa non è la periferia della Chiesa cattolica. L’Africa è il suo cuore pulsante. La Chiesa che ha avuto inizio a Gerusalemme, si è diffusa attraverso Roma, ha plasmato l’Europa per un millennio e ha attraversato l’Atlantico con i missionari, e ora si sta rinnovando in un continente che il mondo ha trattato troppo a lungo come una fonte di risorse da sfruttare, anziché come una comunità di persone da rispettare.

Papa Leone XIV lo sa. Lo sa fin dai tempi in cui era a capo dell’Ordine agostiniano e si recava ripetutamente in Africa. Voleva che l’Africa fosse la sua prima meta da Papa. E persino quando l’uomo più potente del mondo lo ha attaccato la mattina della sua partenza, è salito sull’aereo.

Lo ha fatto perché questo è ciò che chiede il Vangelo. Non comodità, non sicurezza, non approvazione. Presenza con coloro che sono dimenticati, con coloro che soffrono, con coloro che stanno costruendo qualcosa di straordinario, anche quando il mondo non guarda. La Chiesa cattolica in Africa sta crescendo. È giovane, è vibrante, è il futuro, e il suo Papa si è presentato.