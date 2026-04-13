Il fattore comune alle persecuzioni contro i cristiani nel mondo

Alla vigilia della visita di Leone XIV in Algeria (la prima da quando esiste l’Algeria indipendente), il Centro europeo per il diritto e la giustizia (Eclj nell’acronimo inglese) di Strasburgo ha diffuso un rapporto dal titolo L’oppressione dei cristiani d’Algeria. Nel testo di 40 pagine si legge:

«In Algeria, 58 chiese protestanti sono state costrette a cessare le proprie attività e chiuse dalle autorità. Tra queste, 47 appartengono all’Epa (Chiesa Protestante d’Algeria), l’ultima delle quali è stata costretta a chiudere all’inizio del 2025. Solo tre chiese rimangono aperte, una delle quali è internazionale. I protestanti sono ora privati di ogni libertà di culto. Dal decreto del 2006, il governo ha proceduto alla chiusura amministrativa delle chiese dell’Epa in tutto il paese. […] Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione, Clément Nyaletsossi Voule, ha constatato questa diffusa chiusura di luoghi di culto durante la sua ...