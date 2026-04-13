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La preghiera del mattino

Il fattore comune alle persecuzioni contro i cristiani nel mondo

Di Rodolfo Casadei
13 Aprile 2026
Chiusure di chiese in Algeria. Attacchi di Pasqua con decine di morti e rapimenti in Nigeria. Raid contro una comunità greco-ortodossa in Siria. Rassegna ragionata dal web
La chiesa di Tal Nasri, Siria, distrutta dallo Stato islamico nel 2019
La chiesa di Tal Nasri, Siria, distrutta dallo Stato islamico nel 2019 (foto Ansa)

Alla vigilia della visita di Leone XIV in Algeria (la prima da quando esiste l’Algeria indipendente), il Centro europeo per il diritto e la giustizia (Eclj nell’acronimo inglese) di Strasburgo ha diffuso un rapporto dal titolo L’oppressione dei cristiani d’Algeria. Nel testo di 40 pagine si legge:

«In Algeria, 58 chiese protestanti sono state costrette a cessare le proprie attività e chiuse dalle autorità. Tra queste, 47 appartengono all’Epa (Chiesa Protestante d’Algeria), l’ultima delle quali è stata costretta a chiudere all’inizio del 2025. Solo tre chiese rimangono aperte, una delle quali è internazionale. I protestanti sono ora privati di ogni libertà di culto. Dal decreto del 2006, il governo ha proceduto alla chiusura amministrativa delle chiese dell’Epa in tutto il paese. […] Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione, Clément Nyaletsossi Voule, ha constatato questa diffusa chiusura di luoghi di culto durante la sua ...

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