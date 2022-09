Sul numero del mensile di settembre, Tempi ha, come sua tradizione, espresso una preferenza politica tra le proposte in campo, spiegando le ragioni e i criteri della sua scelta. Abbiamo sempre fatto così, convinti che sia una questione non solo di trasparenza (parola abusata e ambigua), ma di libertà (diciamo chi siamo per confrontarci senza infingimenti con tutti). Di qui l’elenco delle nostre priorità – lavoro, educazione, famiglia – e l’indicazione della coalizione di centrodestra.

Non solo. Sebbene la legge elettorale vigente sia un obbrobrio e penalizzi una vera scelta da parte dell’elettore, abbiamo segnalato alcune persone che, a nostro avviso, sarebbero state meritevoli di approdare in Parlamento.

Come è andata? Ecco i risultati.

Lucia Albano (Fdi)

Albano, candidata alla Camera per Fratelli d’Italia come capolista nel collegio plurinominale delle Marche, è stata eletta.

Marcello Pera (Fdi)

Pera è stato eletto nel collegio senatoriale del nord Sardegna.

Lorenzo Malagola (Fdi)

Malagola, candidato alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale di Milano, è stato eletto.

Carlo Nordio (Fdi)

Nordio è stato eletto nel collegio di Treviso.

Eugenia Roccella (Fdi)

Roccella è stata eletta nel plurinominale in Calabria.

Maria Rachele Ruiu (Fdi)

Ruiu, candidata nel Lazio nel plurinominale alla Camera, è stata eletta.

Antonio Palmieri (Fi)

Palmieri, candidato al Senato al plurinominale nel collegio Lombardia 3, non è stato eletto

Stefania Craxi (Fi)

Craxi correva per il collegio uninominale di Agrigento-Caltanissetta-Gela in Sicilia ed è stata eletta.

Maurizio Lupi (Noi Moderati)

Lupi, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Lecco, è stato eletto.

Grazie agli oltre 131.000 elettori del collegio uninominale di Lecco che mi hanno riconfermato rappresentante del territorio alla Camera dei deputati. Ora è il momento per il #centrodestra di governare il Paese con responsabilità, dando seguito al programma unitario sottoscritto. — Maurizio Lupi (@Maurizio_Lupi) September 26, 2022

Raffaele Cattaneo (Noi Moderati)

Cattaneo, candidato nel collegio plurinominale del Senato per le province di Varese, Como, Lecco, Monza e Sondrio, non è stato eletto. Continuerà a svolgere il suo ruolo in Regione Lombardia come assessore al Clima e all’Ambiente.

Gabriele Toccafondi (Iv)

Toccafondi, che correva in collegio uninominale in Toscana, non è stato eletto.