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Agli studenti che si lamentano della maturità, parlate dei Masai

Di Lodovico Festa
01 Giugno 2026
Dalle elezioni in Etiopia ai festeggiamenti per gli ottant’anni della Rupubblica. Dalle primarie negli Stati Uniti alla giornata della bicicletta. E un appuntamento a Spoleto con una novella di Čechov
Gli studenti del liceo paritario scienze umane Sacra Famiglia affrontano la prova scritta per l'esame di maturità a Torino 22 giugno 2022

Lunedì 1 giugno Dopo le elezioni farlocche del 2021, l’Etiopia torna a votare. Si va alle urne tra conflitti interni (Amhara, Oromia, Tigray) e ai confini (Somalia, Eritrea, Sudan). Il primo ministro Abiy Ahmed del Partito della Prosperità è ottimista per la sua democrazia. Non molti osservatori lo sono. Come in diversi stati africani la corruzione domina il sistema politico, la via di una modernizzazione, che superi i deficit anche antropologici della società etiope nonché le eredità paleo e neocolonialistiche, non è ancora ben visibile. E gli stretti legami, come avviene in tutto il Global South, con Pechino la rendono ancora più difficile. Martedì 2 La Repubblica fa 80 anni: i primi 46 sono stati difficili (Guerra fredda, mafie, terrorismi di destra e di sinistra, debito pubblico, corruzione) ma hanno visto una classe politica spesso di qualità che ha aiutato l’Italia a trasformarsi da agricola-industriale a industriale-agricola facendone la quinta potenza economica mondiale. Dopo i...

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