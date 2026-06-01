Energia nuova per l’Italia

«La questione energetica è un’assoluta priorità», ha detto più volte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, certificando quello che è uno dei problemi maggiori del paese. Lo era anche prima dell’avvento di questo governo, ma la questione è diventata ancora più urgente negli ultimi anni, a seguito della guerra russo-ucraina e con la crisi del Golfo Persico. Prima del conflitto, la Russia forniva all’Italia il 40 per cento del gas di cui aveva bisogno, poi l’invasione dell’Ucraina ha costretto il nostro paese a diversificare, rivolgendosi ad Algeria, Azerbaigian e Qatar. La crisi dello Stretto di Hormuz ha ulteriormente complicato la situazione. Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ne è perfettamente consapevole e a lui ci rivolgiamo per capire come il governo ha affrontato il problema e come pensa di affrontarlo, proprio nei giorni in cui è stato annunciato che, entro il termine di questa legislatura, sarà consegnato al paese un quadro giur...