Il governo tiene, ma ha bisogno di un “movimento vitale” per il 2027

Che peso politico hanno avuto le elezioni locali del 24 e 25 maggio? Consistente, nonostante il numero relativamente basso dei cittadini chiamati a votare. Chiedete a Matteo Renzi che cosa significarono le elezioni municipali del 2016 che prepararono la sua sconfitta al referendum sulla sua riforma costituzionale. E per parlare del 2026: domandate ai laburisti quanto ha contato perdere le suppletive in uno dei collegi più rossi di Manchester. Interrogate Pedro Sánchez su quanto è stato rilevante per lui il voto in Estremadura, Andalusia e Castiglia e León. O consultate Emmanuel Macron sulla sberla che gli hanno dato le municipali francesi del 22 marzo di quest’anno. Se c’è un vento contrario al governo in carica, ogni consultazione è significativa. E questo vento, nelle recenti comunali italiane non ha fischiato. Ma non si era avvertito anche un elemento di giudizio negativo sull’esecutivo Meloni con la recente vittoria del “no” nel referendum sulla legge Nordio? Senza dubbio. Ma oggi ...