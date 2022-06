L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo commenta lo stop deciso dal Parlamento europeo alla vendita di auto a benzina e diesel a partire dal 2035. «Si tratta di una decisione sbagliata, frutto di un approccio ideologico che considera la sostenibilità solo dal punto di vista ambientale e non anche da quello sociale ed economico. In particolare, infatti, non vanno trascurate le conseguenze che la decisione presa porterà alla filiera dei costruttori di automobili endotermiche: chi si occuperà dei lavoratori di un settore che (solo in Europa, tra l’altro) è destinato a non avere più mercato? La neutralità tecnologica è sicuramente il principio che dovrebbe ispirare tutte le istituzioni pubbliche nelle proprie scelte».