«Ma le avete viste le loro auto elettriche? Non è un buon prodotto. Non sono un valido rivale». Così più di dieci anni fa, scoppiando in una grassa risata davanti alle telecamere di Bloomberg, Elon Musk liquidò con una battuta Byd. Nell'ultimo trimestre del 2023, l'azienda cinese ha superato Tesla in testa alla classifica mondiale dei principali costruttori di auto elettriche. Byd ha consegnato 526 mila vetture contro le 484 mila dell'uomo più ricco del pianeta. L'intero anno 2023 ha confermato la casa americana come primo produttore di veicoli a zero emissioni (allo scarico), con 1,8 milioni di auto vendute, ma la cinese Byd è arrivata seconda a 1,5 milioni. Appena 235 mila veicoli di differenza e lo scarto, in soli 12 mesi, si è ridotto del 40 per cento.

Da povero orfano a ricercatore del governo

La storia di Byd è molto simile a quella di un'altra illustre azienda cinese che ha stupito il mondo, Alibaba, e il suo protagonista, Wang Chuanfu, ha qualcosa dell'istrionismo d...