Su Fanpage Elly Schlein dice: «Vogliamo poi abolire gli stage extracurriculari gratuiti, perché non ci paghi un affitto con gli stage gratuiti che sono diventati quasi l’unico modo di accesso per le nuove generazioni al mercato del lavoro. Accanto a tutto questo serve una misura per sostenere l’occupazione femminile. Questo si può fare con il congedo paritario pienamente retribuito di almeno tre mesi per entrambi i genitori, che non sia trasferibile tra di loro».

La differenza tra uno slogan e una proposta politica pare proprio sfuggire a Elly Schlein: sostenere un’articolazione diversa del lavoro che preveda forme di sostegno per le imprese che offrono ai loro dipendenti la possibilità di lavorare per quattro giorni alla settimana non è la stessa cosa che dire che si vuole tout court una settimana lavorativa di quattro giorni per legge. Quest’ultimo radicale obiettivo annunciato come fa la segretaria del Pd ricorda molto Woody Allen quando nel Dittatore dello stato libero...