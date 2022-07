“Immagina, puoi” è stato un celebre slogan pubblicitario, non sappiamo quanto fortunato, di alcuni anni fa. Alzi la mano chi, oggi, dando seguito all’esortazione contenuta in quel messaggio, riesce a immaginare vita e destino della politica italiana dopo la pulp reality di queste ore tra Montecitorio, Palazzo Madama e Palazzo Chigi. Mario Draghi si è dimesso dopo che i 5 stelle non hanno votato la fiducia, ma Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni e ora il presidente del Consiglio riferirà mercoledì alle Camere. Cosa sta succedendo? Lo abbiamo chiesto al direttore dell’Huffpost, Mattia Feltri, inaugurando la conversazione con Tempi con un’altra immagine, certo meno diffusa ma non meno significativa.

Allora direttore, com’era quella cosa della «scatoletta di tonno» del Parlamento alla luce dei fatti di queste ore tra governo Movimento 5 Stelle?

Guarda, sono sinceramente in difficoltà stavolta. Mi è difficile analizzare la situazione, men che meno proporre scenari. Almeno ...