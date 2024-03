Il Pil della Cina crescerà del 5% nel 2024, secondo gli obiettivi fissati dal Partito comunista. Per raggiungere questo ambizioso risultato, Pechino punta tutto sulla transizione ecologica e sul dominio delle tecnologie indispensabili ad attuarla: auto elettriche, batterie al litio e pannelli solari. Soprattutto nel settore dell'energia solare lo strapotere del Dragone è impressionante: nel 2023 il monopolio nella manifattura dei pannelli è salito a uno stratosferico 94%, secondo il New York Times. Se gli Stati Uniti cercano disperatamente di tenere il passo a suon di sussidi, l'Unione Europea è immobile e assiste attonita al fallimento delle proprie aziende, che cadono come tessere del domino una dopo l'altra.

I pannelli solari cinesi costano la metà

L'anno scorso l'export cinese dei pannelli solari è cresciuto del 38%, quello dei componenti chiave a costruirli è raddoppiato. Secondo il Financial Times, i costi di produzione in Cina di un pannello solare sono la metà rispetto a quel...