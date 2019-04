Buona Pasqua a Formigoni

Pubblichiamo di seguito altre lettere giunte in redazione dopo la condanna di Roberto Formigoni.

Pubblichiamo di seguito altre lettere giunte in redazione dopo la condanna di Roberto Formigoni. Per scrivere a tempi: redazione@tempi.it. Per scrivere direttamente all’ex governatore lombardo: Carcere di Bollate, via Cristina Belgioioso, 120, 20157 Milano – Italia. Siate intelligenti e prudenti in quel che scrivete nei messaggi. Che siano testimonianze d’affetto, lasciate perdere altre considerazioni. Noi provvederemo ogni mese a mandargli Tempi con una copia dei vostri messaggi.

Presidente Roberto Formigoni le giungano i miei nostri sentiti auguri di buona Pasqua. Per lei sono giorni durissimi, le sia di conforto la nostra preghiera che l’accompagna quotidianamente. Dio le dia forza per vincere questa prova e che diventi breve, brevissima. La mia nostra stima immutata e solidarietà umana possa essere di conforto e speranza. Auguri Presidente.

Giuliano Danieli

Carissimo Roberto, ieri sera ho offerto la via crucis per te. Tanti auguri di buona Pasqua.

Maria Rita Casalboni

Caro Roberto, molti anni fa ci siamo incontrati tante volte. Sono in Cl da cinquant’anni. Ho cominciato a Saracena (CS) quando avevo 17 anni (1967). Poi ero con Tandardini a Roma all’università. Non ho mai lontanamente dubitato della tua onestà! Sono convinto che se il Signore permette questo tuo martirio è perché ha bisogno della tua testimonianza! Prego perché Cristo ti sostenga. Sei costantemente nei miei pensieri! La tua fede vissuta è sempre stata per me e tanti altri un riferimento importante e costante! Tornerò a scriverti se possibile. Un abbraccio in Cristo .

Salvatore Leone Castrovillari Cs

Egregio dottor Formigoni, anche se non sarà certo una delle migliori della sua vita, le auguro buona Pasqua. Sia forte e cerchi di stare sereno.

Mara Fortugno

Caro Roberto, ti faccio tanti cari auguri di buona Pasqua, nella certezza che Cristo Risorto ti sta donando il Suo Amore.

Serafina Tavella

Foto Ansa