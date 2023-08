Non voglio farla tanto lunga né fare un torto a Marco Ascione del Corriere della sera che mi chiese tempo fa di parlare del rapporto tra Cl e politica e a cui dissi di no, "perché non avevo niente da dire". Se ora ho un ripensamento e mi permetto una piccola nota a margine è solo per reagire alla prefazione al libro di Ascione (La profezia di Cl) uscita ieri sul Corriere a firma di Antonio Polito.

Una proposta integrale

Qualunque ciellino sa benissimo che la proposta di vita cristiana sempre portata avanti da don Giussani prima, don Carron e Prosperi poi, è "integrale". Riguarda, cioè, tutto (e il Meeting di Rimini che si svolge in questi giorni, ne è una plastica manifestazione). Riguarda l'economia e la società, il lavoro e la giustizia, ma anche la moglie, i figli, il tempo libero, la scuola e, sì, anche la politica. Se Dio si è fatto carne, la fede c'entra con tutto.

Questa consapevolezza ha così tanto entusiasmato generazioni di ciellini che essi si sono dati da far...