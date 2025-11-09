La Bbc e l’eterno crimine di chiamare le donne con il loro nome

L’emittente punisce Martine Croxall per la smorfia con cui ha corretto «pregnant people» in «women», mentre elimina sistematicamente ogni voce critica all'agenda trans. Cronistoria di una parola tabù e di un’imparzialità diventata censura

Cari sudditi di Sua Maestà e del Follemente Corretto, oggi vi portiamo la notizia più britannica dell’anno: la Bbc ha ufficialmente richiamato la presentatrice Martine Croxall per avere osato “fare una faccia” mentre pronunciava la parola “donne” invece del sacramento laico “persone incinte”. Non ha bestemmiato in diretta contro la Corona o il the delle cinque, ha solo corretto il gobbo con un micro-sopracciglio alzato. E per questo la Bbc ha accolto 20 reclami e formulato la sentenza: Croxall ha violato le regole di imparzialità dell’emittente.

La stessa emittente accusata oggi di aver autocensurato le proprie notizie sulle tematiche transgender (di più, di aver scartato sistematicamente servizi considerati “critici” o “controversi” – ad esempio su minori in transizione o sulle politiche sanitarie), seguendo l’influenza di un ristretto gruppo interno di giornalisti e redattori LGBT-friendly. Ma andiamo con ordine.

Il crimine della giornalista Martine Croxall

La scena del delitto si consuma il 21 giugno, negli studi della Bbc News Channel, dove Martine sta leggendo il teleprompter per introdurre una ricerca sulle categorie a rischio durante le ondate di calore: «Gli anziani, le persone incinte…», pausa di 0,3 secondi, smorfia impercettibile, correzione fulminea in «le donne e chi ha problemi di salute preesistenti devono fare attenzione al caldo».

Il ricercatore intervistato nel servizio ovviamente non parla mai di “pregnant people” ma di “pregnant women”, ma chi ha bisogno di coerenza quando c’è un sopracciglio da processare? La Bbc ha sentenziato: “Espressione facciale = opinione personale su controversia trans”. Traduzione: Martine è colpevole di lesa ortodossia.

https://twitter.com/JamesEsses/status/1986457672569282987

Da quando “donna” è diventata una parolaccia? Bestiario

E qui una premessa sterminata è necessaria? Perché sarebbe la notizia più britannica dell’anno? Perché nel Regno Unito nel 2025 e nonostante una decisiva sentenza della Corte Suprema non puoi ancora dire “donna” senza un permesso del ministero della smorfia. Cronologia sommaria della follia:

https://twitter.com/Telegraph/status/1986146553246195922

La Bbc sa riconoscere una faccia da terf

Torniamo a giugno. Dopo il fattaccio viene mobilitato l’Executive Complaints Unit della Bbc per dissezionare il frame della giornalista. Ci sono venti reclami, tutti concordi: Martine Croxall, nel pronunciare “donne” per correggere «pregnant people», ha sfoggiato un’espressione «di disgusto, disprezzo o esasperazione». Conclusione: anche ammesso che la correzione fosse un atto di sanità mentale contro lo script di un algoritmo in preda a crisi identitaria, l’espressione facciale di Ms Croxall «gave the strong impression of expressing a personal view on a controversial matter». Traduzione: ha storto il naso, dunque è una terf. Ecco perché.

Alla Bbc il tema trans è diventato un campo minato. Un memo interno di 19 pagine, redatto da Michael Prescott, ex consulente indipendente del comitato per le linee guida e gli standard editoriali dell’emittente, denuncia la «censura effettiva»: la redazione Lgbt, comune a tutti i programmi, sarebbe «catturata da un piccolo gruppo» deciso a promuovere un’agenda pro-trans e a escludere le voci critiche. Prescott, che ha avuto accesso diretto ai vertici della Bbc e ai documenti interni, ha inviato il memo ai dirigenti e ai membri del consiglio, e il Telegraph ne ha ottenuto e pubblicato una copia, portando alla luce le accuse.

La Bbc punisce chi dice «women» e ignora la verità sui bambini trans

Risultato: «Un flusso costante di storie a senso unico», come il ritratto entusiastico della wrestler trans Gisele Shaw, che sorvolava sul fatto che fosse un maschio biologico vincitore di tornei femminili. O come il titolo “Transgender woman guilty of rape”. O ancora il caso Scarlet Blake, omicida indicata in tv solo come «donna». Tra le storie ignorate c’è stata la fuga dei documenti della World Professional Association for Transgender Health (Wpath files). Unica eccezione, la copertura di Hannah Barnes, giornalista di Newsnight, su quanto accadeva nel famigerato “servizio per lo sviluppo dell’identità di genere” nei bambini della clinica Tavistock di Londra. Barnes oggi ha lasciato la Bbc. «Il suo lavoro – scrive Prescott – oggi probabilmente non sarebbe più possibile».

Prescott parla di «confusione culturale»: la Bbc tratterebbe il genere non come materia controversa, ma come «celebrazione della diversità britannica». Kemi Badenoch evoca «teste che devono cadere». L’emittente promette revisioni e linee guida aggiornate giurando fedeltà all’imparzialità – e ricordando che Croxall l’ha violata anche in passato. Riassumendo: imparzialità = censurare la verità. Opinione controversa = dire la verità biologica con una smorfia. Opinione non controversa = negare la verità biologica con la faccia da poker. Prossimo passo: Botox.

