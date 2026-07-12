La decisione di appartenere che vince la noia e dà respiro alla compagnia

Dal 5 al 7 giugno scorsi, a Carate Brianza, il mio paese, si è tenuta la festa di In-Presa e Don Gnocchi, le due scuole promosse dalla comunità ciellina lì presente. Nel paese di 18 mila abitanti le due scuole costituiscono complessivamente una realtà imponente: oltre 1.200 studenti e 120 insegnanti. La partecipazione alla festa di ragazzi, genitori e professori è stata corrispondentemente rilevante. Il direttore di questo giornale, insieme ad Andrea Siciliano e mia nipote Emilia Mauri, professore e studentessa entrambi del Don Gnocchi, ha fatto l’intervento principale all’incontro centrale della festa, dal titolo tratto da un verso di Clemente Rebora: «Contro la noia sguinzaglia l’eterno». Faccio qualche riflessione, estesa anche a problematiche adulte, al di fuori della scuola. Innanzitutto osservo che, da quel che ho capito, l’insistenza sull’argomento della noia come titolo della festa è venuta dagli studenti del Don Gnocchi e segnatamente da quelli di Gioventù Studentesca, il movi...