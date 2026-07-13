L’Homo Ludens dovrebbe farsi una domanda

Il gioco è una cosa seria. Quando nel 1938 lo storico e antropologo Johan Huizinga scrisse il libro Homo Ludens, accese per la prima volta i riflettori su ciò che egli definiva una delle basi fondamentali della cultura umana: la civiltà nasce e si sviluppa nel gioco. Come tutte le cose serie, anche il gioco ha un non facile destino, una non facile gestione: le culture “giovani” giocano di più e giocano meglio. Le culture “avanzate” rischiano quello che Huizinga chiama “puerilismo”, una miscela di adolescenza e barbarie. Qualche decennio più tardi, il sociologo francese Jean Baudrillard analizzava l’immaginario di Disneyland, definendolo come quella degenerazione grazie alla quale gli adulti «vengono qui a fare i bambini per illudersi sulla loro infantilità reale». Più recentemente Zigmunt Bauman indicava il “mondo-come-gioco”, quello in cui diventa comune dirsi: «Siamo adulti, lasciamoci da amici», quando il giocatore si ritira dal gioco del matrimonio. Il segno della maturità postmode...