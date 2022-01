«La presidenza Biden sta fallendo». Non sono soltanto i repubblicani o la stampa vicina a Donald Trump a scriverlo ormai. Lo ammette lo stesso New York Times, dando spazio all'allarme lanciato da molti democratici: «Se continuiamo così, alle elezioni di midterm» del novembre 2022 «subiremo perdite maggiori anche di quanto paventato». Come notava la Cnn, infatti, «ogni singolo indicatore fa presagire un'ondata di consenso per i repubblicani». E la ragione di tanto pessimismo sta nel risultato disastroso del primo anno di Joe Biden alla Casa Bianca.

Biden peggio di Trump nei sondaggi

Tutti si aspettavano qualcosa di diverso dall'ex vicepresidente di Barack Obama. Gli americani, democratici compresi, non sono contenti e i sondaggi lo certificano: secondo RealClearPolitics , il 52 per cento degli americani è insoddisfatto dell'amministrazione Biden e solo il 42 per cento (secondo altri sondaggi il 39) la approva. Nessuno si aspettava numeri così drammatici dopo appena un anno di gove...