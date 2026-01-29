Il 29 gennaio di tre anni fa ci lasciava Roberto Perrone, che su Tempi era stato soprattutto Fred Perri, ma non solo. Come ha scritto Emanuele Boffi, «è stato per noi l’angelo custode di un’amicizia maestosa. Scriveva su questo giornale dalla sua fondazione (“ragazzacci, prima di voi, c’ero io. Sono il collaboratore più vecchio della banda”, rivendicava con un certo orgoglio), coinvolto tra i primi nella nascita di Tempi, quando ancora sembrava un progetto editoriale senza capo né coda, una “mattana” di Luigi Amicone, suo sodale anarcoresurrezionalista dagli anni dell’università. E a quell’amicizia Perrone è rimasto fedele sempre, non perdendo un numero, nemmeno uno, fino all’ultimo, quando già la situazione s’era fatta dura e la malattia, velocissima e spietata, lo stava portando via».



Luigi Amicone e Roberto Perrone

Amico, angelo custode, e poi bravissimo giornalista sportivo (e di cucina!), scrittore con il passo dei grandi e penna “cinica e bara” nella rubrica Sport über alles su Tempi, in cui denunciava le ipocrisie del mondo dello sport senza prenderle troppo sul serio. Nel 2024 è uscito un film diretto e interpretato da Neri Marcoré, Zamora, tratto da un suo libro, «uno dei più bei romanzi italiani degli ultimi trent’anni» secondo Luca Doninelli, che Perri non ha fatto in tempo a vedere finito – «Ha potuto leggere la sceneggiatura e gli è piaciuta: mi chiamò dall’ospedale commosso», ci ha detto Neri Marcoré in un’intervista.

Roberto Perrone era «un uomo buono», ha scritto ancora Doninelli, «un uomo di fede, che non si dava troppa importanza, perché le cose che contano sono altre». Poche settimane prima di morire, scrisse su Tempi il suo Te Deum: «Te Deum laudamus anche per questo 2022, perché se non Ti lodassimo anche quando tutto va storto che senso avrebbe tutta la nostra vita?».

Roberto Perrone, l’angelo custode della nostra amicizia – di Emanuele Boffi

Roberto Perrone mancherà a Fred Perri e a tutti noi

Il talento smisurato e l’autoironia di Roberto Perrone – di Luca Doninelli

Caro Gigino, lo hai voluto tu questo bastardo su Tempi – di Fred Perri

Marcorè: «Porto al cinema “Zamora” di Perrone perché volevo una storia che facesse bene all’anima» – di Pietro Piccinini

Te Deum per questo anno senza Mondiali (e pure il Grifo è retrocesso in B) – di Roberto Perrone

In attesa dell’inverno del nostro tormento, faccio scorta di maglioni e coperte – di Roberto Perrone

Perché Tempi ha tirato fuori il peggio (e il meglio) di me – di Roberto Perrone

Inginocchiatevi pure, ma non è così che cambierete il mondo – di Fred Perri

Mannaggia il pavé – di Fred Perri

Sposerò Annibale carrarmato Canessa – di Caterina Giojelli