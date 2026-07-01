Per “chiamare le cose con il loro nome” bisogna amare la realtà

Tornare a Caorle è ormai un po’ come tornare a casa. Ad aspettarci c’è una combriccola di amici che, a partire dal sindaco Marco Sarto e dal vicesindaco Luca Antelmo, passando da Giosuè e Ruggero, ci consente da cinque anni di “chiamare le cose con il loro nome”. Un titolo che prova a dire qual è il nostro intento e impegno: rimanere attaccati alle cose, presentarle per quello che sono, senza aggiungere impalcature intellettuali a una realtà che, così com’è, sentiamo amica. Non siamo dei visionari né dei beoti ottimisti: lo sappiamo bene che il mondo è pieno di guerre, violenze, menzogne. Lo sappiamo, e lo scriviamo. Ma sappiamo anche che non può fare esercizio di realismo chi non ama la realtà. Non s’è mai visto, infatti, un cinico realista. Essere giornalisti secondo Luigi Amicone Lo aveva detto bene, tanti anni fa, anche il nostro caro Luigi Amicone nell’articolo che abbiamo posto ad apertura di quel libretto che abbiamo pubblicato in suo onore, L’anarcoresurrezionalista. Scriveva ...