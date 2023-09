Cari amici, Tempi ha in cantiere due nuovi reportage: in Polonia e a Taiwan. Nel mese di ottobre, infatti, i nostri inviati Rodolfo Casadei e Leone Grotti si recheranno nei due paesi per qualche settimana.

In Polonia si vota a metà ottobre ed è un voto importante non solo sul fronte domestico, ma anche perché darà un’indicazione sulla direzione in cui va l’Europa in vista delle Elezioni del 2024. E poi la Polonia è un paese interessante per molti altri aspetti: militare (per i risvolti del conflitto russo-ucraino), sociale, religioso. Idem per Taiwan, dove si vota in gennaio. Sapete meglio di noi quanto l’isola sia al centro delle attenzioni del mondo in questo periodo: è un luogo crocevia degli interessi cinesi e americani.

Partecipate all’avventura

Come sempre, i reportage di Tempi avranno cura di parlare di quello di cui parlano tutti, ma col nostro “taglio”, sempre attento a dare più spazio alla “realtà dei fatti” che alle interpretazioni che si possono fornire.

I buoni esiti di precedenti iniziative (Centrafrica, Iraq, Bosnia, Siria, Irlanda, Libano, Emirati Arabi Uniti e Nigeria per raccontare la quotidianità dei cristiani perseguitati) ci spingono a chiedervi di partecipare a questa avventura. Lo si può fare con una donazione al Fondo Più Tempi, lo strumento finanziario attraverso cui si può sostenere queste e altre iniziative di utilità sociale portate avanti da Tempi.

Come funziona il Fondo Più Tempi

Sostenere il Fondo Più Tempi con una donazione è facile, ma, soprattutto, conviene. Basta visitare la pagina dedicata al fondo nella piattaforma di crowdfunding della Fondazione Italia per il dono e fare una donazione con carta di credito, bonifico o conto corrente (quest’ultima opzione è riservata ai clienti Unicredit).

L’importo è libero e ogni donazione, anche la più piccola, è fondamentale per sostenere i progetti e le iniziative di utilità sociale di Tempi.

Le donazioni da parte di persone fisiche, enti e aziende permettono inoltre di usufruire delle agevolazioni fiscali per le Onlus.

PERSONE FISICHE

I singoli possono scegliere se:

detrarre dall’imposta lorda il 30 per cento dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro;

dall’imposta lorda il 30 per cento dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro; dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 10 per cento del reddito complessivo.

IMPRESE

Le imprese invece possono:

dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 10 per cento del reddito complessivo; qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Per ottenere la detraibilità fiscale delle donazioni e gli sgravi fiscali dovuti a norma di legge è sufficiente la copia del bonifico o dell’estratto della carta di credito. Se necessario la Fondazione Italia per il dono, su richiesta, fornirà anche una apposita ricevuta.