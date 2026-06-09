Guerra e pace. Cosa dice la Chiesa

Di Redazione
09 Giugno 2026
Con l'arcivescovo Ettore Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazione Unite a Ginevra. Introduce Michele Rosboch e conduce Rodolfo Casadei
soldati ucraina
(foto Ansa)

Martedì 16 giugno alle ore 21.15 si terrà online l’incontro “Guerra e pace. Cosa dice la Chiesa” con l’arcivescovo Ettore Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazione Unite a Ginevra. Introduce Michele Rosboch, Università di Torino, e conduce Rodolfo Casadei, giornalista di Tempi.

Iscrizione obbligatoria a: [email protected] (sarà inviato link per il collegamento)

L’incontro sarà trasmesso sul sito Youtube di Esserci

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