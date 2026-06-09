Guerra e pace. Cosa dice la Chiesa
Con l'arcivescovo Ettore Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazione Unite a Ginevra. Introduce Michele Rosboch e conduce Rodolfo Casadei
Martedì 16 giugno alle ore 21.15 si terrà online l’incontro “Guerra e pace. Cosa dice la Chiesa” con l’arcivescovo Ettore Balestrero, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazione Unite a Ginevra. Introduce Michele Rosboch, Università di Torino, e conduce Rodolfo Casadei, giornalista di Tempi.
Iscrizione obbligatoria a: [email protected] (sarà inviato link per il collegamento)
L’incontro sarà trasmesso sul sito Youtube di Esserci
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!