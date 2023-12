Si sono ritrovate a Firenze le "ultradestre" come le chiama la stampa progressista e, immancabile, è si è svolta la contromanifestazione della sinistra antagonista. Simul stabunt vel simul cadent, dicevano i latini e nessun detto descrive meglio la necessità l'una per l'altra di contrapporsi continuamente.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha voluto l'appuntamento, chiamando a raccolta i suoi alleati che con lui compongono il gruppo di "Identità e democrazia" (Id) all'europarlamento. Tanti gli attacchi all'Europa, soprattutto all'Unione così come oggi si presenta. I toni sono stati quelli del comizio: la campagna elettorale per il voto nel 2024 è iniziata, ma poi, come sempre, in politica contano i numeri, non gli slogan.

Id conta 60 eurodeputati, ma i sondaggi di europeelects.eu prevedono che dopo il voto del 2024 arriverà a contare 76 eletti. Al momento la Lega ha la leadership del gruppo con 23 parlamentari su 60.

Una fetta consistente dell'elettorato

