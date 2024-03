Stasera alle 21 (le 3 del mattino di domani in Italia) Joe Biden terrà l'annuale discorso sullo Stato dell'Unione e non ci saranno i due principali invitati della Casa Bianca: sia Yulia Navalnaya, moglie di Aleksej Navalny, che Olena Zelenska, first lady ucraina, hanno declinato l'invito, rivela il Washington Post. Il "gran rifiuto" delle due donne è indice da un lato della scarsa comprensione occidentale di come la figura di Navalny sia considerata a Kiev, dall'altro della debolezza del presidente americano a pochi mesi dalle cruciali elezioni di novembre.

Le simpatie nazionaliste di Navalny

La tenacia e il coraggio con cui Navalny si è opposto al regime di Vladimir Putin gli sono valsi il titolo di "eroe" in Occidente, anche in virtù della tragica morte che il Cremlino gli ha apparecchiato nella colonia penale IK-3. In Ucraina, però, non solo l'attivista russo non è visto come un eroe, ma è accusato di avere la stessa mentalità nazionalista e imperialista dello "Zar".

...