A Milano si candida la pm «erede di Mani pulite». Non vedevamo l’ora

Informa Federica Venni su Repubblica:

«Tiziana Siciliano vicesindaca e assessora alla Trasparenza. L’ex magistrata correrà alle prossime elezioni Comunali di Milano, nel 2027, con “Milano Libera”, la lista a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Lisa, titolare del museo Leonardo3 che ha sede in Galleria Vittorio Emanuele. Lisa ha presentato la sua squadra al Teatro Bruno Munari: oltre a Siciliano c’è la gallerista Paola Colombari indicata come assessora alla Cultura. “La trasparenza non deve essere uno slogan, ma un metodo permanente di governo”, ha spiegato Tiziana Siciliano. “Metto la mia esperienza al servizio della città per contribuire a costruire un Comune leggibile, controllabile e vicino ai cittadini”».

Di per sé non sarebbe poi questa gran notizia che un magistrato si candidi alle elezioni subito dopo aver lasciato la toga. Anzi, a dire il vero (e purtroppo), in Italia un pochino a queste discese in campo siamo abituati. Il problema è chi è l’ex magistrata Tiziana Sici...