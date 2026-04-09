Palazzopoli, San Siro e Sala che sperava di risparmiarsi «i costi del non fare»

Scrive Francesco Floris su LaPresse:

«La “Torre Milano” di via Stresa è uno “scempio territoriale” che “è intollerabile”, realizzato in violazione dei “doveri di solidarietà sociale” sanciti dalla Costituzione perché pagato dalla “collettività” con un “finanziamento occulto a favore dell’operatore edilizio” in termini di oneri di urbanizzazione e senza rispettare le norme nazionali “inderogabili” su altezze, volumi e distanze fra edifici che servono a tutelare non solo il “paesaggio”, incluso quello “urbano”, ma soprattutto i requisiti “igienico-sanitari” e di “sicurezza” degli edifici dentro le città, a difendere il “suolo” dal “rischio idrogeologico” e “l’ambiente” e preservare il valore “storico artistico” e architettonico di Milano che è stato costruito nei secoli. La “ristrutturazione edilizia” con cui sarebbe stato autorizzato il grattacielo è un “mostro giuridico” che il “legislatore” non si è “mai sognato” di approvare né la “giurisprudenza” di riconoscere. Sono le parole che ...