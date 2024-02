L’eleganza del riccio

«Mi chiamo Renée. Ho cinquantaquattro anni. Da ventisette sono la portinaia al numero 7, un bel palazzo diviso in otto appartamenti di gran lusso a Parigi. Sono vedova, bassa, brutta, grassottela, ho i calli ai piedi, l’alito di un mammut, discreta e insignificante».

Nello stesso palazzo anche una ragazzina, Paloma, che vuole dare fuoco a casa sua e poi farla finita. A tutte e due accade qualcosa, qualcuno: «D’ora in poi per te andrò alla ricerca dei sempre nel mai. La bellezza, qui, in questo mondo».

Muriel Barberry, Edizioni e/o, pp 138, € 10,9.

***

E le stelle stanno a guardare

Galles, inizio novecento, la vita appesa alla Nettuno, una miniera che ogni giorno inghiotte i minatori, di padre in figlio, padri e padroni. Una storia che Cronin conosceva bene, molto bene: «Lassù sulle loro teste, la Netttuno. Laggiù, sotto i piedi, l’abisso della loro esistenza. La gabbia scese e il suono della discesa emerse fuori dal pozzo come un gran sospiro che salì fino alle stelle». Da leggere.

Archibald Cronin, Bompiani, pp 550, € 13.

***

I confini del cielo

Giallo-Thriller, Vincent torna a casa dopo aver scontato la pena per omicidio colposo. Ma la ferita è rimasta aperta: «Quando il sole è di qualche grado sotto la linea dell’orizzonte faccio uscire i detenuti a guardare il tramonto. Cinquecento uomini, assassini e stupratori e spacciatori. Se ne stanno lì tutti insieme a guardare il cielo. È l’unico momento in cui non ci sono problemi. La bellezza, forse».

Chris Whitaker, Einaudi, pp 461, € 19,50.