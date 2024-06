Chiamarlo "piano di pace" sembra eccessivo, oltre che prematuro. Ma la proposta presentata a Donald Trump da due suoi consiglieri per tentare di porre fine alla guerra in Ucraina rappresenta un'indicazione della strada che il leader repubblicano potrebbe prendere qualora venisse eletto a novembre presidente degli Stati Uniti.

A quanto scrive Reuters, che ha diffuso la notizia, la strategia presentata dal tenente generale in pensione, Keith Kellogg, e da Fred Fleitz, ex capo dello staff del Consiglio nazionale di sicurezza americano dal 2017 al 2021, è stata «ricevuta positivamente da Trump».

Subito il cessate il fuoco in Ucraina

L'idea, che non è stata discussa nel dettaglio e che non può ritenersi ufficiale fino a quando non sarà esplicitamente sostenuta dall'ex presidente repubblicano, è molto semplice: congelare il conflitto con un immediato cessate il fuoco a prescindere da dove sia...