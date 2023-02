I dati ufficiali hanno superato i ventunomila morti, ma il bilancio del terremoto in Turchia e Siria è lontano da una stima definitiva. La portata di simili tragedie dilata la frattura tra numeri enormi e singoli destini. Trentasettemila feriti, eppure un bimbo vivo dopo 44 ore sotto le macerie, eppure una giovane insegnante recuperata dopo 49 ore di schiacciamento. E gli occhi non possono che incollarsi a lei, alla neonata salvata nella città siriana di Jandairis. L’hanno trovata nuda e impolverata con il cordone ombelicale ancora attaccato alla mamma. La piccola è rimasta schiacciata nel crollo del palazzo di quattro piani dove viveva tutta la sua famiglia: padre, madre, tre sorelle, un fratello e una zia, tutti morti. Lei, venuta alla luce verisimilmente in prossimità del sisma, è sopravvissuta.

«Abbiamo tagliato il cordone e mio cugino l'ha portata subito in ospedale», ha raccontato un soccorritore e dalla folla qualcuno ha lanciato una coperta. Anche questo piccolo gesto es...