La fuga dall’allarmismo climatico continua

I leader che un tempo si affidavano alla retorica delle emissioni zero ora parlano di sicurezza energetica e crescita economica. E la gente si è stufata di previsioni apocalittiche non basate su dati reali

Che differenza può fare un solo anno. La spinta, un tempo dominante, a rimodellare radicalmente la società per scongiurare una catastrofe climatica si è sgretolata. Basta guardare a Davos, il grande palcoscenico a lungo monopolizzato dall’attivismo climatico: quel consenso è stato abbandonato proprio da chi lo aveva sostenuto con maggiore forza.

Il segnale è emblematico: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen non ha menzionato nemmeno una volta la transizione climatica nel suo intervento a Davos del 2026, dopo averla posta al centro assoluto dei suoi discorsi negli anni precedenti.

Anche Canada e progressisti americani cambiano linea

Ma non si tratta solo dell’Europa. Il premier canadese Mark Carney, che un tempo invocava «un impegno globale per le emissioni zero» per affrontare quello che definiva una «minaccia esistenziale», oggi ammette che l’«architettura della risoluzione collettiva dei problemi» sostenuta a lungo dalle élite del World Economic Forum — e che includeva anche i vertici Onu sul clima — si è «indebolita». In patria, promette ora di trasformare il Canada in una «superpotenza energetica».

Negli Stati Uniti, persino i politici democratici hanno smesso di porre il cambiamento climatico al centro della loro agenda, spostando l’attenzione su accessibilità economica, prezzi bassi dell’energia e sollievo immediato per famiglie e imprese. Zohran Mamdani, socialista democratico e nuovo sindaco di New York, ha condotto la sua campagna sui rincari di cibo e affitti, parlando a malapena di clima.

I “meriti” di Trump e la noia dell’allarmismo climatico

Questo cambiamento globale non è dovuto soltanto all’elezione di Donald Trump. Sono gli elettori stessi a essersi stancati dell’allarmismo climatico incessante, costringendo molte voci dell’attivismo a moderare i toni. Gridare all’apocalisse non porta più dividendi politici.

Altre questioni sono diventate molto più importanti, e in tutto il Nord globale le persone leggono e seguono sempre meno notizie sul cambiamento climatico. Anche i media ne parlano di meno: secondo un’analisi del Washington Post, il 2025 ha registrato il numero più basso di citazioni mediatiche del clima da marzo 2022.

Gli strateghi politici arrivano persino a sconsigliare l’uso dell’espressione “cambiamento climatico”, perché «quando i leader pronunciano quelle parole, gli elettori provano sensazioni negative».

Una correzione di rotta che indica come media e politici di sinistra stanno finalmente raggiungendo l’opinione pubblica, che colloca il clima in basso nella scala delle priorità, persino rispetto ad altre questioni ambientali. Un sondaggio globale del Pew Research Center pubblicato lo scorso agosto mostra, in tutti i paesi ad alto reddito, un calo della percezione del cambiamento climatico come minaccia grave negli ultimi anni.

Questa ricalibrazione riguarda persino gruppi di pressione e osservatori, che hanno abbandonato il catastrofismo aggressivo. Questo arretramento è positivo per politiche sensate, perché l’approccio allarmista si basava su una serie di travisamenti persistenti. Prendiamo l’affermazione secondo cui gli eventi estremi, a causa del clima, ci avrebbero resi drasticamente più vulnerabili. Non è vero.

La grande balla della Cina “green”

I morti causati da disastri legati al clima — tempeste, alluvioni, siccità e incendi — sono diminuiti nettamente nell’ultimo secolo. Nell’ultimo decennio si sono registrati alcuni dei livelli più bassi di sempre, nonostante la popolazione mondiale si sia quadruplicata. Negli anni Venti del Novecento il bilancio globale medio era vicino a mezzo milione di morti l’anno; l’anno scorso è stato inferiore a diecimila: una riduzione di oltre il 97 per cento.

Questo progresso è il risultato di sistemi di allerta migliori, infrastrutture più solide, una risposta ai disastri più efficace e, soprattutto, di una maggiore ricchezza che rende possibili queste protezioni. L’adattamento attraverso l’innovazione si è dimostrato molto più efficace delle restrizioni guidate dalla paura.

Un’altra grande mistificazione è l’idea che la Cina stia diventando rapidamente “verde”. In realtà, la Cina dipende in modo massiccio dai combustibili fossili, come tutti gli altri. Mezzo secolo fa, il 40 per cento dell’energia cinese proveniva da rinnovabili — quando la popolazione era povera e si affidava a legna e sterco. Con l’aumento della ricchezza, i combustibili fossili sono arrivati a coprire il 92 per cento dell’energia nel 2011, e nel 2023 — ultimo anno con dati disponibili — erano ancora all’87 per cento.

Il fallimento della transizione energetica

Gli impegni ambiziosi presi in una serie di vertici climatici per dirottare enormi flussi finanziari verso i paesi poveri per progetti verdi si sono rivelati illusori. Attivisti e politici chiedevano trasformazioni immediate e radicali dell’intera economia, insistendo che solo cambiamenti massicci avrebbero evitato il disastro. Hanno invocato trilioni di dollari da spostare dalle tasche dei contribuenti e dai settori tradizionali verso le rinnovabili. Quelle grandi visioni si sono sgonfiate, e il capitale privato si è quasi del tutto ritirato di fronte a rischi elevati e rendimenti incerti. Ciò che veniva presentato come un’inevitabile ondata di finanza sostenibile oggi appare più come una breve parentesi.

L’Europa offre l’avvertimento più chiaro dello scontro tra idealismo e realtà. La celebrata transizione energetica tedesca è stata un caso da manuale di decisioni sbagliate, enormemente costose, guidate dalla paura climatica. Oggi il cancelliere Friedrich Merz ammette che la Germania ha realizzato «la transizione energetica più costosa dell’intero mondo».

Gran parte dei costi deriva dalla chiusura prematura delle centrali nucleari, che erano affidabili, a basse emissioni e già completamente ammortizzate. Al loro posto, i decisori politici hanno aumentato la dipendenza da carbone e gas, facendo salire le emissioni e facendo impennare i prezzi dell’elettricità. Merz riconosce ora che «abbandonare il nucleare è stato un grave errore strategico».

Il passaggio dall’esagerazione a un realismo più sobrio tra i leader riuniti a Davos rappresenta almeno un progresso. Riflette la consapevolezza che le tattiche basate sulla paura hanno prodotto distacco dell’opinione pubblica, cattive politiche e reazioni politiche negative. Ora dobbiamo concentrarci su ciò che funziona davvero. Per il momento, significa garantire energia sicura e a basso costo per sostenere la prosperità, mentre innoviamo per un futuro più verde.