Nel maggio 2006 usciva il documentario dell'ex vicepresidente Usa che portò il cambiamento climatico al centro dell'attenzione globale. Quasi nessuna delle sue previsioni si è avverata, e le politiche che ha ispirato hanno fatto danni

Due decenni fa, il film di Al Gore An Inconvenient Truth portò il cambiamento climatico al centro dell’attenzione globale. Con immagini drammatiche e previsioni allarmanti, trasformò una questione di nicchia in una crisi da prima pagina, influenzando i leader dei paesi ricchi, le élite internazionali e ispirando un’intera generazione di attivisti.

Vent’anni dopo, c’è abbastanza distanza per riflettere non solo sull’impatto del film, ma anche sulla sua accuratezza. Molte delle previsioni più catastrofiche di Gore non si sono avverate, mentre le politiche che il film ha contribuito a ispirare si sono rivelate profondamente sbagliate.

Le previsioni sbagliate di Al Gore sugli uragani

La tesi centrale del documentario era che il cambiamento climatico stesse provocando disastri sempre più gravi, come alluvioni, siccità, tempeste e incendi.

Eppure, nell’ultimo secolo, mentre la popolazione mondiale quadruplicava, le morti causate da questi disastri climatici sono crollate. Negli anni Venti del Novecento morivano in media quasi mezzo milione di persone l’anno; oggi il numero è inferiore a 10.000, una riduzione di oltre il 97 per cento. Società più ricche e più avanzate ci hanno reso enormemente più sicuri, dimostrando che adattamento e resilienza funzionano molto meglio di quanto suggerisca l’allarmismo.

Il film sosteneva che il cambiamento climatico avrebbe provocato uragani più frequenti e più violenti — il poster mostrava addirittura un uragano uscire da una ciminiera. Ma i dati globali mostrano in realtà un lieve calo sia della frequenza degli uragani sia della loro energia complessiva da quando esistono rilevazioni satellitari complete, a partire dal 1980.



Un attivista ambientalista di Extinction Rebellion in azione a Torino il 27 aprile 2024 (foto Ansa)

Gli orsi polari? Più che raddoppiati

Gli incendi seguono uno schema simile. Secondo i dati della NASA, la superficie globale bruciata ogni anno è diminuita di oltre il 25 per cento nell’ultimo quarto di secolo. Negli Stati Uniti gli ultimi anni hanno visto incendi di grandi dimensioni a causa della cattiva gestione forestale, ma l’epoca del Dust Bowl negli anni Trenta fu cinque volte peggiore. E gli incendi sono diminuiti in tutti gli altri continenti.

Il film usava gli orsi polari come simbolo dell’imminente collasso ecologico, suggerendo che stessero annegando a causa dello scioglimento dei ghiacci. In realtà, la popolazione degli orsi polari è più che raddoppiata, passando da circa 12.000 esemplari negli anni Sessanta a oltre 26.000 oggi. La principale minaccia storica era la caccia, non il cambiamento climatico, e le affermazioni di Gore, vent’anni dopo, si sono semplicemente rivelate false.

Le ricette facili proposte da Al Gore non erano facili

L’appello all’azione lanciato da Gore ha spinto politiche molto costose di riduzione delle emissioni. Eppure il consumo di combustibili fossili continua a crescere, perché energia economica e affidabile restano il motore della crescita economica, e le emissioni globali hanno registrato livelli record quasi ogni anno dal 2006.

Siamo ben lontani da una vera transizione verde. Nel 2006 il mondo otteneva l’82,6 per cento della sua energia totale — non solo dell’elettricità — dai combustibili fossili, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia. Nel 2023, ultimo anno con dati disponibili, la quota era ancora dell’81,1 per cento. Con questo ritmo, servirebbero più di sei secoli per arrivare a zero.

Eppure il messaggio di Gore era esplicito: le soluzioni climatiche esistevano già, bastava la volontà politica dei paesi ricchi per applicarle rapidamente e con decisione.

Quanto costano le politiche climatiche globali

Sebbene il solare e l’eolico siano diventati molto più economici, restano tecnologie intrinsecamente intermittenti: producono energia solo quando c’è sole o vento. Le società moderne hanno bisogno di elettricità affidabile ventiquattr’ore su ventiquattro, il che richiede grandi sistemi di riserva, generalmente alimentati da combustibili fossili. Molti pensano che le batterie possano svolgere un ruolo decisivo, ma quasi ovunque le riserve disponibili coprono appena poche decine di minuti.

Il risultato è che finiamo per pagare due volte: una per le rinnovabili e una seconda volta per le infrastrutture di backup necessarie a garantire continuità. Il film ignorava deliberatamente queste realtà ingegneristiche ed economiche.

Dal 2006 il costo globale delle politiche climatiche ha superato i 16 trilioni di dollari. Solo negli Stati Uniti, l’Inflation Reduction Act ha riversato centinaia di miliardi nelle tecnologie verdi. Eppure le emissioni continuano a crescere, perché gli sforzi del mondo ricco ignorano il fatto che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di energia economica e affidabile per ridurre la povertà.

I paesi ricchi rappresentano appena il 13 per cento delle emissioni residue del XXI secolo. Il resto arriverà soprattutto da Cina, India e Africa. Anche se tutti i paesi sviluppati raggiungessero lo zero netto entro metà secolo, l’effetto sarebbe inferiore a 0,1 °C di riscaldamento evitato entro il 2100, secondo gli stessi modelli climatici dell’Onu.

Il panico è un pessimo consigliere politico

Le previsioni apocalittiche di Gore sono invecchiate male. Il cambiamento climatico è un problema reale, ma le migliori stime indicano che potrebbe ridurre il PIL globale del 2-3 per cento entro il 2100. E qui il contesto conta: secondo l’ONU, entro la fine del secolo una persona media sarà del 450 per cento più ricca di oggi. Con gli effetti del clima, sarà “solo” del 435 per cento più ricca. In altre parole, staremo molto meglio di oggi, solo leggermente meno di quanto potremmo.

L’errore più grande del film è stato non indicare approcci più intelligenti. Dovremmo dare priorità all’innovazione. La ricerca e sviluppo nelle tecnologie verdi — batterie migliori, nucleare avanzato, fusione — potrebbe abbattere i costi fino a rendere l’energia pulita più economica dei combustibili fossili. L’adattamento salva vite a basso costo: dighe costiere, colture resistenti alla siccità, sistemi di allerta precoce. E lo sviluppo economico solleva miliardi di persone dalla povertà, rafforzandone la resilienza.

Vent’anni dopo, An Inconvenient Truth ci ricorda che il panico è un pessimo consigliere politico. Concentrarsi su soluzioni economicamente efficaci — innovazione, adattamento e sviluppo — permetterebbe di risparmiare trilioni e di fare molto di più sia per le persone sia per il clima.