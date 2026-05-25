L’agricoltura biologica inquinata da sussidi facili e ideologia

È ora che il settore si preoccupi di rafforzare il legame tra contributi pubblici e produzione reale. E si liberi dai falsi miti sulla sua “sostenibilità totale”

Negli ultimi anni il comparto del biologico ha vissuto una trasformazione radicale, passando da una dimensione di nicchia a una componente strutturale del sistema agroalimentare, grazie a una maggiore consapevolezza dei consumatori e a politiche pubbliche di sostegno. Tuttavia, questo successo ha portato il settore a un bivio decisivo: per garantire un futuro autentico e duraturo, l’agricoltura biologica deve superare le proprie ambiguità, abbandonare le narrazioni puramente ideologiche e affrontare le sfide del mercato con modelli di business autonomi e trasparenti.

Uno dei temi più critici è la dipendenza eccessiva dai sussidi pubblici. Sebbene gli incentivi siano stati determinanti per favorire la conversione al biologico, essi hanno generato un effetto collaterale pericoloso: la nascita di comportamenti opportunistici.

Quando gli incentivi diventano dannosi

Il problema fondamentale è che il sistema incentiva il “mezzo” (il terreno certificato) piuttosto che il “risultato” (il cibo sano e sostenibile prodotto). Quando il legame tra il contributo economico e l’attività produttiva reale si indebolisce, lo spazio per l’opportunismo si dilata, portando alcuni operatori a orientare le proprie strategie aziendali più verso la massimizzazione dei sussidi che verso la qualità del prodotto o l’efficienza agricola.

Il sistema attuale, infatti, eroga i sostegni in base alla superficie dichiarata e non alla produzione effettivamente ottenuta. Questa scelta, sebbene motivata dalla necessità di semplificare i controlli amministrativi, può aprire spazi a dichiarazioni formali senza premiare la sostanza. Un agricoltore può essere tentato di certificare terreni come biologici, rispettando i requisiti minimi solo sulla carta, senza un reale impegno produttivo. In sostanza l’agricoltore percepisce i contributi per la superficie, ma la produzione effettiva può essere irrilevante o nulla. Questi campi non producono cibo destinato al mercato, ma servono esclusivamente come pretesto per ricevere gli aiuti europei o nazionali, privando il sistema di risorse che dovrebbero andare a chi produce realmente

Obiettivo: premiare la qualità

Queste dinamiche non solo sottraggono risorse pubbliche, ma creano una distorsione del mercato che penalizza gli agricoltori onesti. Chi investe tempo e risorse per produrre biologico di qualità si trova a competere con chi beneficia degli stessi aiuti senza sostenere i medesimi costi operativi.

Per ovviare a questi rischi, è essenziale che le imprese biologiche sviluppino modelli di business autonomi, capaci di reggersi sul valore intrinseco dei propri prodotti piuttosto che su rendite di posizione. Agire secondo una logica di mercato non significa tradire i princìpi del biologico, ma rafforzarli attraverso l’efficienza e l’innovazione.

Il mercato premia la tracciabilità, la coerenza e la qualità. Per questo motivo, il legame tra contributo e attività concreta deve essere rinsaldato, affiancando al criterio della superficie indicatori integrativi legati alla produzione reale e alla qualità del lavoro agricolo. La sfida futura consiste nel trovare un equilibrio tra la semplicità amministrativa e un’aderenza rigorosa alla realtà produttiva.

Contro le visioni dogmatiche

Un altro ostacolo alla maturazione del settore è l’aura ideologica che spesso circonda il biologico, presentandolo come la soluzione universale a ogni problema ambientale. Questa visione, pur mossa da buone intenzioni, può essere controproducente perché alimenta aspettative irrealistiche e chiude la porta al confronto critico.

È necessario riconoscere che il biologico non è sinonimo automatico di sostenibilità totale. Vi sono situazioni in cui le rese inferiori o l’uso intensivo di determinate risorse naturali sollevano interrogativi legittimi che non possono essere ignorati. Una visione matura del settore deve includere una sostenibilità a 360 gradi, che sia:

ambientale, attraverso pratiche che rispettino realmente l’ecosistema;

economica, garantendo un reddito dignitoso agli agricoltori;

sociale, assicurando l’accessibilità dei prodotti ai consumatori e il rispetto dei diritti dei lavoratori.

L’innovazione gioca un ruolo decisivo in questa fase di transizione. L’adozione di tecnologie digitali, agricoltura di precisione e nuove tecniche agronomiche può rendere il biologico più efficiente senza snaturarne l’essenza. Il futuro dell’agricoltura non appartiene a un singolo monopolio ideologico, ma sarà il risultato dell’integrazione tra diverse pratiche e tecnologie.

La necessità di una operazione verità

Il biologico deve avere la forza di dialogare con altri modelli agricoli, evitando atteggiamenti autoreferenziali e aprendosi al confronto per svolgere un ruolo significativo nell’intero sistema agroalimentare. In questo contesto, l’organizzazione delle filiere diventa una leva strategica fondamentale. Una cooperazione efficace tra produttori, trasformatori e distributori permette di ridurre i costi, distribuire equamente i benefici economici e contrastare le dinamiche speculative.

Infine, il settore deve investire in una comunicazione professionale e trasparente. In un’epoca dominata da informazioni rapide e spesso distorte, è vitale fornire dati chiari e verificabili per contrastare fake news e semplificazioni. Quando emergono casi di abuso o truffa legati ai sussidi, l’intera credibilità del sistema viene scossa; i consumatori possono iniziare a percepire il biologico come un’etichetta puramente burocratica anziché sostanziale.

Per proteggere la fiducia del pubblico, è necessario che il comparto si impegni in un’operazione di verità, ammettendo le criticità e lavorando per risolverle attraverso controlli più rigorosi e verifiche sul campo.

In sintesi, il biologico si trova oggi di fronte a una scelta: consolidarsi come un modello maturo e indipendente, capace di coniugare sostenibilità e mercato, oppure restare intrappolato in una dimensione assistita e ideologica. La strada verso una crescita autentica richiede responsabilità, trasparenza e indipendenza di pensiero. Solo superando la logica del mero sussidio e puntando sulla sostanza della produzione, il biologico potrà partecipare attivamente alla trasformazione necessaria del sistema agroalimentare globale.