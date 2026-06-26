Buone notizie: ci stiamo adattando al caldo

Fa molto caldo. Le temperature di giugno in Italia sono state finora sopra la norma con anomalie positive che in molte località superano i +4/+6 °C. È diffusa, soprattutto nelle grandi aree urbane, la presenza di notti con temperatura minima superiore ai 20 °C. La condizione di questi giorni si inserisce in un contesto caratterizzato da un crescente frequenza e durata delle ondate di calore a causa del cambiamento climatico e non è molto diversa da quella che aveva interessato il nostro Paese nel mese di giugno dell’anno scorso: durante l’ondata di calore, di durata fino a 13 giorni, le temperature massime osservate sono state in molte città comprese tra 35-39°C. Poiché si moltiplicano gli allarmi per le potenziali conseguenze negative di questi eventi, può essere interessante andare a vedere "come è andata a finire” nel 2025. Lo si può scoprire leggendo una lettera pubblicata sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione, rivista dell’associazione italiana di epidemiologia. Scrivono...