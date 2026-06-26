Buone notizie: ci stiamo adattando al caldo

Al di là dei toni allarmistici dei media, la situazione non è diversa da quella registrata l'anno scorso. E oggi possiamo proteggerci molto meglio che in passato
Fa molto caldo. Le temperature di giugno in Italia sono state finora sopra la norma con anomalie positive che in molte località superano i +4/+6 °C. È diffusa, soprattutto nelle grandi aree urbane, la presenza di notti con temperatura minima superiore ai 20 °C.
La condizione di questi giorni si inserisce in un contesto caratterizzato da un crescente frequenza e durata delle ondate di calore a causa del cambiamento climatico e non è molto diversa da quella che aveva interessato il nostro Paese nel mese di giugno dell’anno scorso: durante l’ondata di calore, di durata fino a 13 giorni, le temperature massime osservate sono state in molte città comprese tra 35-39°C.
Poiché si moltiplicano gli allarmi per le potenziali conseguenze negative di questi eventi, può essere interessante andare a vedere "come è andata a finire” nel 2025. Lo si può scoprire leggendo una lettera pubblicata sulla rivista Epidemiologia e Prevenzione, rivista dell’associazione italiana di epidemiologia.
Scrivono...
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