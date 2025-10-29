In un lungo articolo il cofondatore di Microsoft sveste i panni dell'attivista climatico e indossa quelli dell'ambientalista scettico. È il segno che la sbornia green sta davvero passando

Chissà come la prenderanno Greta Thunberg e i tanti accoliti dell’Apocalisse climatica. Bill Gates, il fondatore di Microsoft, il filantropo più famoso al mondo che solo quattro anni fa pubblicò un libro dal titolo Clima. Come evitare un disastro, oggi se la prende con gli allarmisti di tutto il mondo e in un lungo articolo su Gates Notes invoca la retromarcia:

«C’è una visione apocalittica del cambiamento climatico che recita così: “Tra pochi decenni, un cambiamento climatico catastrofico decimerà la civiltà. Le prove sono ovunque: basta guardare le ondate di calore e le tempeste causate dall’aumento delle temperature globali. Nulla è più importante che limitare l’aumento della temperatura”. Fortunatamente per tutti noi, questa visione è sbagliata. Sebbene il cambiamento climatico abbia gravi conseguenze, in particolare per le popolazioni dei paesi più poveri, non porterà all’estinzione dell’umanità».

E la moria degli orsi polari?

Ma come? E lo scioglimento dei ghiacciai, l’addio alla calotta polare, la scomparsa dell’Himalaya, la moria degli orsi polari, l’ebollizione degli oceani, l’innalzamento delle acque, la trasformazione della California in un parco subacqueo, l’estinzione di innumerevoli specie animali e l’alterazione di ogni singolo ecosistema esistente al mondo?

Bill Gates non dice “abbiamo scherzato”, ma ci va molto vicino. E non si limita a ridimensionare le conseguenze dei cambiamenti climatici («Le persone saranno in grado di vivere e prosperare nella maggior parte dei luoghi della Terra per il prossimo futuro»). Alla vigilia della Cop30 che si terrà a Belém, in Brasile, mette in discussione anche il metodo principale adottato da diversi decenni per invertire la rotta del surriscaldamento globale: tagliare le emissioni di CO2.

La temperatura globale non è tutto

L’uomo che siede su una fortuna pari a 122 miliardi, e che viene ascoltato soprattutto per la sua capacità di orientare i mercati, ricordando che «il cambiamento climatico non è la più grande minaccia per le nostre vite e per il benessere nei paesi poveri e non lo sarà in futuro», se la prende con quelle istituzioni, «spinte da ricchi azionisti», che hanno finanziato il taglio dei combustibili fossili per limitare le emissioni di CO2, causando però ancora più povertà nei paesi del terzo mondo .

Tutte queste azioni, nota Gates, «non hanno avuto praticamente alcun impatto sulle emissioni globali», ma hanno peggiorato la vita di intere popolazioni. La temperatura, insiste, «non è il modo migliore per misurare i nostri progressi sul clima».

Ma come? E migliaia di titoli giornalistici allarmati sul caldo che è troppo caldo e sul freddo che è troppo freddo e sulla pioggia che è allo stesso tempo troppa e mai abbastanza? E le paginate sull’innalzamento della temperatura globale da contenere a 1,5 gradi, Parigi docet, o meglio a 1, ma forse andrebbe bene anche a 2 nonostante abbiamo già superato i 3 gradi? Carta straccia, ci dice adesso Bill Gates.

Bill Gates: «Prima il benessere umano»

Ogni strategia climatica, scrive ancora il filantropo, deve dare la priorità a sollevare le persone dalla povertà perché «salute e prosperità sono le migliori difese contro il cambiamento climatico». Il successo di ogni battaglia climatica si misura «dall’impatto sul benessere umano più che da quello sulle temperature globali».

È all’adattamento al clima che cambia, insomma, che bisogna dare priorità. Perché solo la tecnologia e il progresso ci permetteranno di risolvere il problema ambientale.

Ora anche Bill Gates è come Hitler?

Le conclusioni alle quali arriva Bill Gates non sono dissimili, anzi a tratti sono uguali, a quelle cui giunge un ambientalista controcorrente come Bjørn Lomborg, che da anni sostiene, anche dalle colonne di Tempi, che l’allarmismo è inutile e che i miliardi spesi per tagliare le emissioni di CO2 andrebbero meglio investiti per migliorare la condizione dei paesi poveri e per favorire l’adattamento al clima che cambia.

Finché simili tesi vengono sostenute da un personaggio che fino a poco tempo fa veniva paragonato ad Adolf Hitler è un conto, quando ad appoggiarle invece è un furbo di tre cotte che i soldi sa come farli girare, è un altro.

L’attivista svedese Greta Thunberg partecipa a una protesta di Extinction Rebellion contro una raffineria in Norvegia ad agosto (foto Ansa)

I tanti interessi del filantropo

Secondo il New York Times, dopo avere speso miliardi su miliardi su temi legati al clima e all’ambiente, la Gates Foundation sarebbe pronta a riempire il vuoto lasciato dagli Stati Uniti con i tagli alla cooperazione internazionale, investendo di più su salute e contrasto alla povertà nei paesi più sottosviluppati di Africa, Asia e America Latina.

Pur continuando a investire in energia, soprattutto green, nucleare incluso, Bill Gates sembra volere spostare la battaglia ambientale verso obiettivi più concreti e proficui del contrasto all’innalzamento alla temperatura globale (le cui cause, secondo illustri scienziati, restano comunque sconosciute).

La conversione di Bill Gates

Per il Nyt, una delle ragioni potrebbe essere accattivarsi il favore di Trump. Non è un’ipotesi assurda, soprattutto perché Bill Gates non spiega che cosa lo abbia convertito sulla via di Damasco. Qualcosa però deve essere accaduto visto che nel 2021 pronunciava discorsi di questo tenore:

Il radicale cambio di opinione di Bill Gates potrebbe essere il segnale che la sbornia green, pur non essendo finita, è destinata a essere ridimensionata.

Da quando sono scoppiate le guerre in Ucraina e Terra Santa, il tema del surriscaldamento globale fatica a trovare spazio sulle pagine dei giornali. Neanche Greta Thunberg si interessa più del clima. Si continua a parlarne, ma con meno convinzione.

Unione Europea e Stati Uniti, pur senza dichiararlo apertamente, spostano lentamente le proprie priorità. Il Green Deal da tempo non è più in cima all’agenda politica. Si fa strada un nuovo e benvenuto buonsenso, che potrebbe trovare nelle parole di Bill Gates la sua epitome: «Ridurre la temperatura va bene, ma non a spese di tutto il resto».

Non resta che aspettare le reazioni indignate dell’Ipcc e degli attivisti che torneranno a gridare: Bill, how dare you?

