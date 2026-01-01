Mamdani al potere a New York. A ciascuno il suo Trump

In vista dell’entrata in carica di Zohran Mamdani come nuovo sindaco di New York, prevista per oggi, 1 gennaio 2026, pubblichiamo di seguito l’analisi di Mattia Ferraresi pubblicata nel numero di dicembre 2025 di Tempi. * * * Dopo la travolgente vittoria del democratico socialista Zohran Mamdani, diventato sindaco di New York dopo aver polverizzato per due volte una statua di cera dell’establishment democratico come Andrew Cuomo, è circolata con una certa viralità una email che l’investitore-intellettuale Peter Thiel aveva scritto nel 2020 ad alcuni grandi attori della Silicon Valley, tra cui Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg e Marc Andreessen. Thiel, un evangelico eterodosso e libertario tendenza transumanista che è stato il primo in quel mondo a sostenere apertamente Donald Trump (era il lontanissimo 2015), avvertiva i suoi interlocutori che era un errore sottovalutare la popolarità delle idee socialiste presso la generazione dei Millennial. «Quando il 70 per cento dei Millennial si d...