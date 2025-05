“Grazie” a Trump la retorica green è cambiata. Ora tocca alle politiche

Nell’ultimo decennio, i leader di aziende e organizzazioni internazionali si sono abituati a essere elogiati per aver fatto grandi promesse green, ma in definitiva vuote, sui palchi di Davos e ai vertici sul clima. Con quanta rapidità le cose sono cambiate! La paura di essere chiamati in causa dall’amministrazione Trump sta costringendo molti leader a cambiare rotta, almeno nella loro retorica.

Gli obiettivi green della Banca Mondiale

La prima mossa del presidente della Banca Mondiale, Ajay Banga, quando ha assunto la guida dell’istituzione nel 2023, è stata quella di estenderne la missione dalla lotta alla povertà all’integrazione del cambiamento climatico e alla creazione di un pianeta “vivibile”. Lo scorso novembre, mentre si dirigeva alla Cop in Azerbaigian, Banga è apparso sulla copertina del numero dedicato al clima diTime per avvertire che il cambiamento climatico è “intrecciato” a ogni sfida. Eppure oggi, in modo alquanto improbabile, dichiara ai giornalisti: «Non sono un evangelista del clima».

Il cambiamento nell’autoidentificazione, però, è francamente inutile senza un cambiamento più profondo. Per le banche di sviluppo c’è ancora molto lavoro da fare per porre fine alla povertà. Sorprendentemente, la Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo destinano rispettivamente ben il 45 per cento e il 55 per cento dei finanziamenti annuali a progetti climatici. Entrambe le istituzioni dirottano metà o più di questi fondi climatici a progetti che riducono le emissioni delle persone povere, un’assurdità considerando che la povertà energetica rimane un enorme ostacolo allo sviluppo.

Trump si accontenterà di un cambiamento di linguaggio green?

È ipocrita e in definitiva immorale insistere sul fatto che i paesi più poveri facciano affidamento sull’energia solare ed eolica intermittente, quando ogni singolo paese ricco ha accesso a una grande quantità di energia a prezzi accessibili e affidabile, principalmente da combustibili fossili. In effetti, l’Africa è stata costretta a dotarsi di una propria banca dell’energia per finanziare progetti sui combustibili fossili perché le principali banche di sviluppo si rifiutano di investirvi.

Ambientalisti di Extinction Rebellion in posa durante una manifestazione a Haarlem, Olanda (foto Ansa)

Resta da vedere se gli Stati Uniti utilizzeranno le loro significative partecipazioni nella Banca Mondiale e nella Banca Africana di Sviluppo per incoraggiare un ritorno a basi di sviluppo meno appariscenti, o se l’amministrazione Trump si accontenterà di un semplice cambiamento di linguaggio.

Le banche di sviluppo potrebbero prendere spunto dalle aziende americane. Parti del settore privato si sono mosse spietatamente per abbandonare il virtue signaling green e tornare al loro lavoro principale.

I cambiamenti climatici sono un problema, le politiche verdi non sono la soluzione

Il cambiamento climatico è innegabilmente un problema reale con impatti economici tangibili. Tuttavia, le soluzioni climatiche hanno anche i loro costi, e costringono spesso aziende e privati ​​a fare affidamento su fonti energetiche più costose e meno affidabili. La decisione di bilanciare le spese delle politiche climatiche con i vantaggi dell’azione per il clima ricade giustamente sotto la responsabilità dei governi, non delle imprese orientate al profitto.

Eppure, nell’ultimo decennio, anche i principali contribuenti al cambiamento climatico, come l’industria dei combustibili fossili stessa, hanno investito in straordinarie politiche verdi. Cinque anni fa, la BP ha fatto la sorprendente promessa di ridurre la sua produzione di petrolio e gas del 40 per cento entro il 2030, aumentando al contempo la produzione di energia verde di venti volte e raggiungendo l’obiettivo di zero emissioni nette. Ora, insieme ad altre grandi compagnie petrolifere occidentali, ha abbandonato quelle farsesche promesse green e si è impegnata nuovamente nella sua attività principale: i combustibili fossili.

Le promesse green non salvano il pianeta

Senza dubbio, questa inversione di tendenza sarà criticata dagli attivisti ambientalisti. Ma la verità è che queste promesse sono sempre state un modo inefficiente di aiutare il pianeta, e molto miopi per le aziende produttrici di combustibili fossili. Anche dopo che il mondo ha speso 14.000 miliardi di dollari in politiche climatiche, oltre quattro quinti dell’energia globale rimangono forniti da combustibili fossili.

Nell’ultimo mezzo secolo, l’energia derivante dai combustibili fossili è più che raddoppiata, con il 2023 che ha nuovamente stabilito un nuovo record. Consumatori e imprese chiedono a gran voce più energia, mentre le compagnie petrolifere statali concorrenti del Medio Oriente hanno continuato a fornire più combustibili fossili. È una società energetica insensata quella che dichiara che fornirà meno energia.

Anche le banche hanno avuto una sbandata per le politiche green, ma ora le sei maggiori banche statunitensi hanno abbandonato la Net-Zero Banking Alliance, e Wells Fargo ha ufficialmente abbandonato il suo obiettivo di raggiungere emissioni nette zero in tutto il suo portafoglio finanziario entro il 2050.

Non basta cambiare il linguaggio, servono azioni concrete

Sebbene alcuni settori si stiano muovendo più velocemente di altri, ci sono segnali che molte aziende cambieranno semplicemente il loro linguaggio, e non le loro inefficienti politiche climatiche. Un recente sondaggio globale condotto su 1.400 dirigenti aziendali ha rilevato che il 58 per cento delle aziende «sta deliberatamente pianificando di ridurre il livello di comunicazione esterna» sulle politiche climatiche, sebbene la maggior parte intenda investire in esse ancora di più rispetto a prima. Gli azionisti devono porsi domande difficili su cosa queste politiche facciano realmente per il pianeta e cosa contribuiscano ai profitti.

Mentre i leader di organizzazioni e aziende internazionali si affannano per adattarsi a un mondo completamente nuovo, è importante che vadano oltre i semplici cambiamenti retorici. L’era in cui si veniva applauditi per ogni promessa e impegno ambientale, indipendentemente da quanto fosse ridicolo o controproducente, è finita. Ora è tempo che questi leader tornino al lavoro.