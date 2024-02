Chi non ha colto l’ennesima occasione per esecrare le visioni politiche di Donald Trump ha preferito sdrammatizzare: l’intemerata con cui l’ex presidente americano e quasi certo candidato repubblicano alle presidenziali Usa di novembre ha ammonito che autorizzerà la Russia a invadere i paesi aderenti alla Nato che non spendono abbastanza per la difesa sarebbe una boutade a uso interno, una ruvidezza tipica del personaggio mirante a raccogliere i voti della pancia isolazionista dell’elettorato americano. Non è proprio così.

Certamente tutto quello che Trump e Joe Biden dicono da qui all’appuntamento del 5 novembre ha motivazioni elettoralistiche, ma non c’è dubbio che l’ex presidente americano sta lasciando intendere che la sua politica nei confronti della Russia, una volta tornato in sella, sarà di appeasement, cioè di concessioni nel contesto del conflitto russo-ucraino in cambio di una cessazione permanente delle ostilità da parte di Mosca. Trump sembra sostanzialmente convergere ...