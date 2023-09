DENTRO IL DRAMMA: RICOMINCIARE DALLA PERSONA

L’eredità di Padre Romano Scalfi

Convegno internazionale 21-22 settembre 2023 Milano-Seriate (BG)

In tempo di guerra e di diaspora, quando scompaiono i punti di riferimento ideali e il mondo rimane sospeso tra distruzione da una parte, e indifferenza e disperazione dall’altra, si ripropone come fonte di speranza proprio quello che sembra il punto più debole e inefficace: la singola persona.

Dentro il dramma torniamo a guardarci negli occhi, tra russi e occidentali, per riprendere il filo del dialogo interrotto.

È la sfida che per l’ennesima volta è lanciata all’umanità. E poiché il mondo già tante volte è rinato proprio da questo punto vulnerabile che è la persona, abbiamo ragione di sperare.

Come questo potrà accadere non lo sappiamo, ma teniamo per fermo uno dei principali postulati di padre Romano Scalfi: la persona e il suo infinito è stata e sarà fonte di ricostruzione. A 100 anni dalla sua nascita questo tema a lui caro torna ad assumere un valore chiave come ipotesi di lettura della storia e del nostro futuro.

Alle annuali conferenze della Fondazione Russia Cristiana prendono parte ospiti russi e occidentali, ed è sempre stata un’occasione preziosa per scambiarsi esperienze, dibattere questioni culturali men-tre si rinsaldava l’amicizia. Quest’anno saremo insieme anche con amici russi che si trovano parte in Russia e parte nella diaspora, a causa delle circostanze, all’estero.

La situazione che si è venuta a creare pone a noi tutti nuovi, dolorosi interrogativi, causa sofferenze, divisioni ma, forse, rivela altresì un nuovo potenziale per la presenza e la missione. Vorremmo così offrire l’occasione di condividere le nostre esperienze di questi mesi, discutere i problemi e cercare insieme le risposte che ci suggerisce l’«infinito» del cuore umano. La sfida è quella che nella stima e nell’amicizia potremo affrontare insieme temi spinosi come colpa, responsabilità, libertà e speranza.

PROGRAMMA

Giovedì, 21 settembre ore 20.30: “Russia-Occidente, un respiro comune”

Apertura del Convegno

Centro Culturale di Milano, Largo Corsia dei Servi 4, Milano

Intervengono:

ALEKSANDR ARCHANGEL’SKIJ (Scrittore, conduttore tv, giornalista Mosca)

SVETLANA PANIČ (Filologa, Università di Toronto)

ADRIANO DELL’ASTA (Presidente Associazione Russia Cristiana Seriate)

Venerdì, 22 settembre ore 14.30-18

Tavola rotonda

Villa Ambiveri, via Tasca 36, Seriate (Bg)

Intervengono, tra gli altri:

RICCARDO BURIGANA (Firenze)

FILIPP DAVYDOV (Tbilisi)

ANDREJ DESNICKIJ (Vilnius)

DMITRIJ STROCEV (Berlino)

SANTE MALETTA (Milano)